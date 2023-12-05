中經會將至 高盛料2024年續保5

12月續有重大政治事件，按慣例月初會先舉行政治局會議，月中再召開中央經濟工作會議，討論經濟工作的優先事項，並決定2024年的經濟目標。高盛預計2024年GDP增長目標設定為「大約5%」，以雄心勃勃的增長目標來增強預期、提振信心。

高盛預計，中央會計劃發行更多的政府債券，並保持通脹和就業等其他經濟目標不變。各項目標要到2024年3月的兩會才會正式公布。

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鑑於中國的經濟潛在增長可能呈現減速趨勢，高盛認為中央定立更具野心的增長目標有助於減輕中國陷入自我實現的低迷預期循環的風險，進一步抑制增長並加強悲觀預期。該行預測2024年中國實際GDP按年增長率為4.8%。

通脹方面，高盛預計2024年中央將消費者物價指數（CPI）通脹上限維持在3%。考慮到緩和的食品價格可能在短期內繼續壓抑CPI通脹，這

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