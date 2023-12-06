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普徠仕：4關鍵主題配置應對通脹與衰退（新增圖表）

財金猛人追蹤 20:35 2023/12/06

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重點：

在通脹和經濟衰退風險中，現在並非挺身投資，大膽押注資產配置的時機，宜保持多元化投資，而普徠仕的多元資產投資組合目前圍繞四個關鍵主題進行配置。

鑑於美國聯儲局正在考慮下一步行動，全球市場持續充斥有關通脹和經濟衰退風險的不確定因素，市場正處於「觀望」狀態。現在並非挺身投資，大膽押注資產配置的時機。

美國股市估值將繼續備受關注，美股科技「七巨頭」（即蘋果（美：AAPL）、Alphabet（美：GOOGL）、亞馬遜（美AMZN：）、Meta（美：META）、微軟（美：MSFT）、英偉達（美：NVDA）及特斯拉（美：TSLA））實際上已自成一派資產類別，導致估值指標失真。

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然而，深入分析可以發現，美國股票估值或仍屬合理。除巨型科技股外，近期盈利增長持續改善的公司亦存在投資機會。

另一方面，由於股債相關性不斷變化，投資者宜保持組合多元化......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

（請點擊圖片放大）

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編輯：蕭悅潾

延伸閱讀：中金解構聯儲局維持高息關鍵（新增圖表）

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撰文 : Thomas Poullaouec 普徠仕亞太區多元資產解決方案主管

欄名 : 普徠仕專欄

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