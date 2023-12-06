投資「發光」股票不如發掘「生金」行業

在投資時選擇優秀的企業固然重要，但發掘具有長綫潛力的產業可能更佳！如果產業正在增長，相關的營運企業也會受益。

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透過投資整個產業，可以分散對某企業營運風險的影響。如果你正在發掘具有長綫增長潛力的行業，不妨留意以下4點︰

（i） 行業表現具韌性增長

若企業擁有強勁現金流，可為業務增長提供充足資金，特別是在高利率時，此因素變得更加重要。因此，投資者可留意應具有韌性增長或持續收益的行業。當然，在進行數據比較時，5%年增長率肯定不如15%年增長率吸引人，但也別忘考慮當前的經濟環境，如在經濟衰退期間也能長綫維持平均5%增長，該行業確值得留意。

（ii） 留意行業的經濟規模

當企業規模愈大，增長成本就愈低，這也是規模經濟的涵義。當一間企業將初始資金用於推動營運增長後，便可藉更低廉的成本開拓新一階段的增長，這同樣表示企業獲利增長速度快於銷售增長速度。上述企業的固定成本往往偏高，但變動成本則較低，例如︰綫上教育平台，這些企業或需用上一定的費用來僱用工程師及分析師，從而使其應用程式可提供服務，於運作初期必然會投入較多資金，但往後當擁有的客戶愈多，每位客戶的平均服務成本就愈低。

（iii） 留意行業的價值及成本

優質行業往往可以相對低廉的成本製造高價值的產品，例如香水，如果你喜歡該氣味，即使真正形成香味的成分或僅佔產品總成本一小部分，但你特別鍾情於該罕有的木質基調，這樣便會影響你的購買決定（當然還有產品價格），而這類的產品成本往往比較低，定價能力卻較高。

（iv） 留意行業的入場門檻高

如行業的競爭賽道門檻較高，這可以阻礙新競爭對手搶佔市場份額，從而維持盈利能力。如需要大量的啟動現金（製造業）、必須處理嚴格的法規（製藥業），甚至必須克服現有的品牌忠誠度（奢侈品）等等。障礙愈高即意味競爭愈少，這可為企業帶來更穩定的市場地位及更高的利潤。

發掘行業潛力的投資啟示

以專注於行業而非個別股票的角度進行長期投資，尤其在經濟環境變得不確定時，這種投資策略有助於發現更多機會。如果您對特定行業或多個行業感興趣，StashAway經濟分析師認為投資ETF（交易所交易基金）有助於建立多元投資組合，直接參與特定行業的長期增長趨勢。這樣的投資方法可以有效地捕捉行業的潛在增長機會，同時降低特定個股風險。

撰文：智能投資平台StashAway集團投資總監梁穎瑩

編輯：葉麗雯

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