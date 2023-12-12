花旗：中電2業務趨穩 調升評級及目標價（持續更新）

美國通脹持續滑落（點擊圖片放大），市場愈來愈相信聯儲局將聯邦基金利率調高到5.25至5.5厘（點擊圖片放大）已見頂。雖然市場預計2024年5月展開減息的機會較大，但該機會率不足5成（點擊圖片放大），其後作進一步減息的看法也現分歧。喜歡投資收息股如銀行股、地產股等的讀者，留意收息股本身的基本因素之餘，也宜同時留意息率預期的變化。

專訪恒生投資薛永輝 談港股2024年部署【下一頁】

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延伸閱讀：中金解構聯儲局維持高息關鍵（新增圖表）

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12月12日：

【13：45】花旗在最新發表關於香港公用股的研究報告（更多內容詳見本文今日【12：30】報道）在中表示，香港公用股之中，較看好長江基建 （01038） 及電能實業 （00006） ，認為兩者都具都有較佳股息回報率及併購潛力，並給予兩者的投資評級為「買入」。

花旗給予長建及電能的目標價......

延伸閱讀：長和系「公用3寶」 邊隻最抵？（第二版）

【12：30】屬熱門收息股的中電控股 （00002） ，獲花旗發表最新研究報告上調2024年至2025年盈利預測分別0.1%至0.3%，並同時將投資評級由「沽售」上調至「中性」，以及目標價由55元上調至62元。

花旗指，中電在港的固定投資回報率有保證，加上2024年至2028年的資產基礎穩健......

【11：15】恒地 （00012） 早前以22.08億元出售北角商廈「港匯東」全幢予李寧 （02331） ，折合平均呎價約1.53萬元，美銀就此發表最新報告指，該交易對恒地而言屬温和正面，以其上半年業績計算，交易所得令淨負債比率由24%降至23%。

美銀認為上述交易合理，主要因為物業位於非核心區域，以及本港寫字樓市道仍然疲弱。美銀續指出，出售價格反映物業的退出收益率（net exit yield）為2.4厘，而該交易將於明年6月28日前完成，以去年底物業帳面值27.33億元計算，恒地可能因此而錄得虧損約5.2億元，反映公司的投資物業資本化率（cap rate）相對緊張。

此外，美銀表示......

延伸閱讀：樓市能否吸長綫投資 還看經濟發展

【09：45】內銀股、內險股及有房股等，均是中資收息股，派息前景與中國經濟前景關係密切。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭對中國經濟最新分析，詳見：【下一頁】

【07：00】本報專欄「中字股實力談」評另類收息股中國旺旺 （00151） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股之一長城汽車 （02333） ，分析詳見：【下一頁】

12月11日：

【21：00】屬熱門收息股之一的招商銀行 （03968） ，被摩根大通發表最新報告預測其2024至2025年利潤增幅將達到中單位數，而將目標價由53元大幅下調39.6%至32元，但仍維持其投資評級為「增持」，認為對於長遠投資者而言現時是一個良好的切入點。

摩通表示......

【19：15】港股中的收息股，有不少中資股如內銀股、內險股及內房股等，而中資龍頭券商中金對中國經濟前景的最新看法，詳見：【下一頁】

【17：00】屬另類收息股的中國鐵塔 （00788） ，獲中資龍頭券中金發布最新研究報告維持其2023年至2024年盈利預測不變，給予其投資評級「跑贏行業」及目標價1.2元，而目標價對應上述兩年分別約3.7倍及3.2倍企業價值倍數（EV/EBITDA），並預計鐵塔2024年收入、利潤增長重回正軌有望對股息率形成進一步提振。

中金報告續指出，鐵塔成立初衷為減少資產重複建設，2015年公司向三大運營商收購其存量鐵塔及配套設施，運營商是公司的主要客户及大股東，而公司業務體系為「一體兩翼」，「一體」即面向運營商的塔類業務和室分業務；「兩翼」為面向社會的智聯業務和能源業務。

中金續指出，鐵塔未來有以下三點較值得關注......

【16：00】內房股為等待復甦的收息股，券商摩根士丹利對內房行業復甦情況最新分析，詳見：【下一頁】

【12：30】滙豐環球研究恢復覆蓋新世界發展 （00017） ，給予其投資評級為「減持」，而目標價由16.7元大降44.9%至9.2元。滙豐環研指，雖然新世界進行一系列措施以減輕債務壓力，包括出售新創建 （00659） 股權、削減資本開支及重整派息，預期新世界繼續聚焦於去槓桿，並在未來12至18個月出售更多資產，但在其盈利增長欠缺透明度下，股價將會繼續受壓。

滙豐環研表示，新世界在出售新創建後，持續收入將減少，而在未來幾年租金收入增加之前，派息可能受壓，因此給予「減持」評級，當新世界部署更多資本推動增長時，才會對該股更加積極。

滙豐環研又認為，新世界出售新創建後，由集中地產的綜合企業，轉為純地產企業......

延伸閱讀：新盤洗頹風 樓市淡季復甦仍慢

【06：00】內房股為等待復甦的收息股，恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝對內房股的最新看法，詳見：【下一頁】

【01：00】隨着市場自9月中相信，美國加息周期已見頂後，業務遍及全球多個國家及地區（點擊圖片放大）的長和系環球公用事業上市旗艦長江基建 （01038） ，股價已明顯見底（點擊圖片放大），而以上周五收市價計，不論相對券商平均目標價（點擊圖片放大），或是紀錄平均估值（點擊圖片放大），均有上升空間。

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更多關於長建的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

12月10日：

【15：00】銀行股為熱門收息股，惟評級機構穆迪繼12月6日（周三）將香港信用評級展望由「穩定」調整為「負面」後，又將8間內地大型銀行評級下調（詳見本文12月7日【12：45】報道）。

日前，穆迪又將中銀香港 （02388） 的長期存款及高級無擔保債務評級展望、渣打集團 （02888） 旗下渣打香港的長期存款及發行人評級展望，以及......

12月9日：

【07：00】本報專欄「收息鐵算」點評熱門收息股電能實業 （00006） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股之一香港電訊 （06823） ，分析詳見：【下一頁】

12月8日：

【14：00】傳統收租股希慎興業 （00014） 被國際評級機構穆迪下調信貸評級展望，由「穩定」調整為「負面」。此外，穆迪確認希慎興業的「Baa1」發行人評級。

穆迪表示......

【09：00】因應最新的租務趨勢，高盛近日發表報告調整九龍倉集團 （00004） 及九龍倉置業 （01997） 盈利預測，惟維持九倉投資評級為「中性」，以及目標價21元不變；並同時維持九倉置業投資評級為「中性」，以及目標價45元不變。

高盛上調九倉2023年每股盈利預測1.5%至0.67元，而2024年預測維持於1.55元。不過，高盛卻將九倉置業2023年至2024年每股盈利預測分別......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評傳統收息股之一的太古A （00019） ，分析詳見：【下一頁】

12月7日：

【18：30】滙豐環球研究近日發表的報告指，本港存款增長與貸款增長的差距持續擴大，淨存款增加，但貸款餘額減少。存款方面，內地居民受港元及美元利率較高吸引，資金流進本港存款，但當中大部分風險胃納較低，而且屬定期存款；貸款方面，增長疲弱，當中在外地使用的貸款減少，加上新批按揭亦下跌，反映實質利率高企，以及銀行傾向減低風險。

該報告續指，在市況疲弱下，投資者正審視配置。在本地金融股中，滙豐環研偏好港交所 （00388） 及中銀香港 （02388） 。從基本因素而言，港交所附屬LME（倫敦金屬交易所）的鎳交易訴訟獲勝，相關風險降低......

【15：15】逾百年歷史英國資產管理公司施羅德對2024年利率、股市及外滙市場等最新展望，詳見：【下一頁】

【12：45】內銀股屬熱門收息股，惟國際評級機構穆迪繼昨日將香港信用評級由「穩定」降至「負面」，長期信用評級確認為「Aa3」級之後，最新又將8間內地大型銀行展望調低至「負面」。

其中受影響的內銀包括香港上市的中國銀行 （03988） 、中國工商銀行 （01398） 、中國建設銀行 （00939） 、中國農業銀行 （01288） 及......

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更多關於12月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌相關券商看法，詳見：【滙豐控股】【領展】【華潤電力】【中國石油】【聯想集團】【友邦保險】

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