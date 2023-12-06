股息逾9厘 皖通可以買

安徽皖通高速公路（00995）是安徽省唯一公路類上市公司，核心業務是收費公路的投資、建設、營造和管理，又以合寧高速和高界高速為主要收入來源。雖然2022年盈利倒退，但2023年預期恢復增長，由於母公司

...