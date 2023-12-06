股息逾9厘 皖通可以買 財金專欄 2023/12/06 分享： 分享： 安徽皖通高速公路（00995）是安徽省唯一公路類上市公司，核心業務是收費公路的投資、建設、營造和管理，又以合寧高速和高界高速為主要收入來源。雖然2022年盈利倒退，但2023年預期恢復增長，由於母公司 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 萬六關 恒指守得了VS守不了（第四版） 2023/12/05 萬六關 恒指守得了VS守不了（第四版） 中字股實力談 - 航空業復常 中航信起飛 2023/12/05 航空業復常 中航信起飛 中字股實力談 - 港股三個可能底（第四版） 2023/12/04 港股三個可能底（第四版） 中字股實力談 - 港股12月反攻 關鍵看兩個會 2023/12/02 港股12月反攻 關鍵看兩個會 中字股實力談 - 恒指16830今年低 好友反攻等待催化劑（第四版） 2023/12/01 恒指16830今年低 好友反攻等待催化劑（第四版） 每股盈利 市盈率 安徽省 上海 中共中央政治局 浙江省 江蘇省 安徽皖通高速公路（00995） 新能源 人民幣