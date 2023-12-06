港搶企業 「寧德時代」快公布落戶科學園 財金專欄 2023/12/06 分享： 分享： A股市值近7,000億元人民幣、生產電動車電池稱冠全球的「寧德時代」，快將公布落戶香港科學園成立研發中心。 香港搶重點企業再有好消息！繼全球10大藥企之一、英國阿斯利康來港設研發中心，據知，A股市值近 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 中美博弈難獨善其身 陳啟宗：港要自保 2023/12/05 中美博弈難獨善其身 陳啟宗：港要自保 有政戲 - 港府谷區選前所未見 建制料投票率逾2成 2023/12/04 港府谷區選前所未見 建制料投票率逾2成 有政戲 - 美擬撤港經貿辦 議員：趁機檢討職能 2023/12/01 美擬撤港經貿辦 議員：趁機檢討職能 有政戲 - 港搶內地高才 資金過河難怎解決？ 2023/11/30 港搶內地高才 資金過河難怎解決？ 有政戲 - 港吸客各方獻計 聖誕市道避冷風 2023/11/29 港吸客各方獻計 聖誕市道避冷風 政治 寧德時代（深：300750） 中國 香港 A股 施政報告 電動車 陳茂波 北部都會區 Tesla