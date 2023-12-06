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港搶企業 「寧德時代」快公布落戶科學園

財金專欄 2023/12/06

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A股市值近7,000億元人民幣、生產電動車電池稱冠全球的「寧德時代」，快將公布落戶香港科學園成立研發中心。

香港搶重點企業再有好消息！繼全球10大藥企之一、英國阿斯利康來港設研發中心，據知，A股市值近

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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