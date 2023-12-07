【2024前瞻】施羅德投資2024年十大預測

重點：

施羅德投資發表「2024年十大預測」（點擊圖片放大），解構在「新常態」下，全球各資產類別和投資主題的增長和收益機遇，讓投資者可提前為來年投資進行布局。

回顧2023年初，環球多個市場進入後疫情時代，經濟活動逐步復常。然而，面對通脹居高不下，多個環球央行不得不收緊貨幣政策，加上地緣政治風險，包括俄烏衝突及近期中東緊張局勢升温，導致金融市場持續動盪，投資者要駕馭變幻莫測的市場走勢，以及從中獲利變得相對困難。

現時，全球經濟增長步伐仍較緩慢，但施羅德投資相信，環球經濟仍有望於2024年錄得正增長。回顧2022及2023年，環球各國央行實施貨幣緊縮政策，以控制通脹，因而為金融市場帶來風險及不確定性。例如，盡管現時美國通脹已經放緩，但距離美國聯邦儲備局實現通脹率回落至2%的目標水平仍需時。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

此外，觀察到消費者在疫情期間累積的超額儲蓄正逐步回落。消費支出上升會否再度推高通脹，仍需要密切留意。至於勞動市場方面，疫情期間的勞工短缺，使薪酬及整體通脹上升。

地區及各類資產間差異將擴大

踏入2024年，我們預期通脹將放緩，但仍然將於更長時間內維持高企，促使環球央行繼續專注打擊通脹。在這樣的情況下，金融市場難免波動，而地區及各類資產間的差異亦將隨之擴大。採取靈活及主動的投資策略將有助投資者早着先機，以較佳狀態應對市場的波動。

股市方面，預期在2024年環球經濟成功避免陷入衰退的情況下，美國標準普爾500指數可望造好。隨着人工智能（AI）的應用增加，使生產力提升，相信可以提振創新科技相關行業，帶動美國科企「七大巨頭」以外的美股表現。

亞洲及新興市場股票基本面轉趨向好

另外，從近期的經濟數據可見，中國内地及印度的採購經理指數（PMI）漸趨穩定，台灣及韓國的經濟數據亦有明顯改善。相比之下......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

（請點擊圖片放大）

▼ 點擊圖片放大

資料來源：施羅德投資

編輯：蕭悅潾

延伸閱讀：施羅德：債券安全邊際現處史上較高水平（新增圖表）

至於施羅德對中國市場的最新看法，詳見：【下一頁】

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...