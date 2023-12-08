基辛格幕後操縱 美國越戰敗北元兇

美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）早前離世，再次引起外界討論推崇務實主義的他，橫跨多年的政治生涯。當中最具爭議的一項，要數他不但在未成功調停越戰的情況下，甚至被視作改寫越南歷史的「元兇」，仍於1973年獲頒諾貝爾和平獎。

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