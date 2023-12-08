  • 22°C
香港時間 : 20231208日 (週五) 19:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

基辛格幕後操縱 美國越戰敗北元兇

國際 17:15 2023/12/08

分享：

分享：

美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）早前離世，再次引起外界討論推崇務實主義的他，橫跨多年的政治生涯。當中最具爭議的一項，要數他不但在未成功調停越戰的情況下，甚至被視作改寫越南歷史的「元兇」，仍於1973年獲頒諾貝爾和平獎。

...

撰文 : 吳漢培

欄名 : 國金好書

相關文章

美前防長警告 特朗普倘再做總統為重大威脅
2023/12/06
美前防長警告 特朗普倘再做總統為重大威脅
特朗普拒絕排除 如重返白宮不濫權報復
2023/12/06
特朗普拒絕排除 如重返白宮不濫權報復
《華盛頓郵報》記者將罷工24小時 抗議裁員及加薪幅度低
2023/12/06
《華盛頓郵報》記者將罷工24小時 抗議裁員及加薪幅度低
馬杜羅下令開發委內瑞拉爭議地區 開採天然資源
2023/12/06
馬杜羅下令開發委內瑞拉爭議地區 開採天然資源
美國會暴亂次批影片發布在即 眾院議長要求人樣打格仔
2023/12/06
美國會暴亂次批影片發布在即 眾院議長要求人樣打格仔

你可能感興趣

美前防長警告 特朗普倘再做總統為重大威脅
18:00 2023/12/06
美前防長警告 特朗普倘再做總統為重大威脅
特朗普拒絕排除 如重返白宮不濫權報復
17:34 2023/12/06
特朗普拒絕排除 如重返白宮不濫權報復
《華盛頓郵報》記者將罷工24小時 抗議裁員及加薪幅度低
16:00 2023/12/06
《華盛頓郵報》記者將罷工24小時 抗議裁員及加薪幅度低

最新專欄文章

拜登選情低迷 民主黨被離棄兩緣由
2023/12/02
拜登選情低迷 民主黨被離棄兩緣由
拜登選情低迷 民主黨兩大原因惹選民離棄
2023/12/01
拜登選情低迷 民主黨兩大原因惹選民離棄
保守黨屢換黨魁 英亂局未止
2023/11/25
保守黨屢換黨魁 英亂局未止
英國首相換不停 阻不了脫歐公投後亂局
2023/11/24
英國首相換不停 阻不了脫歐公投後亂局
以色列屹立中東 3特點積聚國力
2023/11/18
以色列屹立中東 3特點積聚國力
地緣政治 軍事 美國 美軍 越南 戰爭

下一篇文章

英生活水平落後 苦日子仍有幾年