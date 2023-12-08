基辛格幕後操縱 美國越戰敗北元兇 國際 17:15 2023/12/08 分享： 分享： 美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）早前離世，再次引起外界討論推崇務實主義的他，橫跨多年的政治生涯。當中最具爭議的一項，要數他不但在未成功調停越戰的情況下，甚至被視作改寫越南歷史的「元兇」，仍於1973年獲頒諾貝爾和平獎。 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 吳漢培 欄名 : 國金好書 相關文章 美前防長警告 特朗普倘再做總統為重大威脅 2023/12/06 美前防長警告 特朗普倘再做總統為重大威脅 特朗普拒絕排除 如重返白宮不濫權報復 2023/12/06 特朗普拒絕排除 如重返白宮不濫權報復 《華盛頓郵報》記者將罷工24小時 抗議裁員及加薪幅度低 2023/12/06 《華盛頓郵報》記者將罷工24小時 抗議裁員及加薪幅度低 馬杜羅下令開發委內瑞拉爭議地區 開採天然資源 2023/12/06 馬杜羅下令開發委內瑞拉爭議地區 開採天然資源 美國會暴亂次批影片發布在即 眾院議長要求人樣打格仔 2023/12/06 美國會暴亂次批影片發布在即 眾院議長要求人樣打格仔 你可能感興趣 美前防長警告 特朗普倘再做總統為重大威脅 18:00 2023/12/06 美前防長警告 特朗普倘再做總統為重大威脅 特朗普拒絕排除 如重返白宮不濫權報復 17:34 2023/12/06 特朗普拒絕排除 如重返白宮不濫權報復 《華盛頓郵報》記者將罷工24小時 抗議裁員及加薪幅度低 16:00 2023/12/06 《華盛頓郵報》記者將罷工24小時 抗議裁員及加薪幅度低 最新專欄文章 拜登選情低迷 民主黨被離棄兩緣由 2023/12/02 拜登選情低迷 民主黨被離棄兩緣由 拜登選情低迷 民主黨兩大原因惹選民離棄 2023/12/01 拜登選情低迷 民主黨兩大原因惹選民離棄 保守黨屢換黨魁 英亂局未止 2023/11/25 保守黨屢換黨魁 英亂局未止 英國首相換不停 阻不了脫歐公投後亂局 2023/11/24 英國首相換不停 阻不了脫歐公投後亂局 以色列屹立中東 3特點積聚國力 2023/11/18 以色列屹立中東 3特點積聚國力 地緣政治 軍事 美國 美軍 越南 戰爭