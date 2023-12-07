甜蜜VS負荷 生兒育女篇

一個新生命的降臨，對父母來說是期待、喜悅，也是一份極具重量的承擔和責任。有謂「養兒一百歲，長憂九十九」，特別是現今社會競爭激烈，父母期望給予子女最優質的成長環境及支持，確保他們「贏」在起跑綫。

然而，生育所需的成本和開支，隨着通脹等因素不斷增加。由於這筆資金屬長期支出，家長們需要及早制定儲蓄目標及投資策略，為子女的養育基金未雨綢繆。

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上一代認為，孩子「平有平養 富有富養」，不理解新一代為何抱怨生育負擔太重。特首李家超於最新的施政報告也出招鼓勵生育，推出2萬元新生嬰兒獎勵金。但這2萬元獎金對於生育成本來說又有多大幫助？

平養或富養 生育成本差異大

簡單來說，生育支出可分為「生」和「育」兩部分，「生」是指由懷孕初期到嬰兒出生的短期支出，包括產前檢查、生產費用、嬰兒用品添置等。由懷孕到分娩期間，大約開支3萬到5萬，當然在私院順產或剖腹生產，所需費用更可達十數萬元。

「育」是指嬰兒出生後至其成年後的長期支出，包括起居飲食、醫療保障以及佔最大比重的教育開支。望子成才是每個家長的願望，為了讓孩子領先別人一步，不少家長從小就安排子女參加各種補習班和興趣班，如果長大後安排讓子女升讀直資、私立或國際學校，或者到海外升學，所需費用則會更高。

根據本港一間大型銀行去年發布的統計數據，由出生起計，養育一名孩子至22歲所需資金高達600多萬元，即平均每年支出約28萬元。相信不少人光聽到這個天文數字，已經望而卻步，打消生育念頭。

當然，這只是一個統計數字，並非代表每個家庭的育兒支出亦盡相同。但可以肯定的是，無論你是「平養」或「富養」，育兒支出只會隨着時間推移而愈來愈高。因此對家長來說，必須及早為子女建立教育基金，讓資產滾存增值，以確保資金足夠應對日後的教育需求。

抗通脹 及早制定教育基金

在制定一個投資入門計劃時，家長應考慮以下因素：投放年期、通脹成本和未來教育費用需求。家長可以根據自己的經濟狀況和風險承受能力，選擇適合自己的投資工具和策略，並謹記定期檢視和調整投資計劃。

現時全球進入加息周期，銀行活期和定期存款利率也跟隨走勢上升，有些家長可能會考慮將資金放在銀行儲蓄。不過相對於其他投資產品，定期存款的回報和增長幅度較低。過去十年的平均通脹率為3%至4%左右，假設養育一名孩子的成本大約為500萬元， 受通脹影響，20年後其總支出會較現時上升約40%。因此，家長亦需考慮利用長期回報率更高的投資工具。

儲蓄保險也可能是獲家長們青睞的投資產品。雖然產品能實現資金自動滾存的目的，但普遍供款年期較長，多為5年或10年以上。一旦家庭急需資金周轉，這類計劃則欠缺靈活性，而且費用也普遍比較高，家長進行投資決定時需留意這一點。

多元投資 分散風險

諾貝爾經濟學獎得主馬可維茲（Harry Markowitz）曾經説過，｢分散投資是投資中的唯一免費午餐｣。家長可以根據自身的風險承受能力和需求，通過不同投資工具的搭配，如股票、債券、基金等構建合適的投資組合。

擔心市場短期波動性的投資者，可利用平均成本法透過例如月供股票或基金，以平衡投資市場帶來的短期波動風險，而獲得長期的回報收益。

在制定長期投資策略時，很重要的一環是要審視當中的投資費用。一些看似小的數目，叠加上複利效應將有可能蠶食你的長期投資回報。一個不錯的選擇是定期投資指數基金或低費率基金。在達到分散投資效果，也能降低投資成本，增加您的長期投資回報。

生兒育女，到底是甜蜜還是負擔，視乎每位家長的心態及期望。比起金錢上的投入，給予足夠的愛及引導，讓孩子快樂成長才是最重要。因此，在遇到任何投資以及理財疑難時，也不妨可以尋求專業人士的意見，讓您更輕鬆設定合適的投資計劃，讓您有更多的時間陪伴孩子的成長。

撰文：Endowus智安投董事總經理兼香港負責人袁淇欣

編輯：葉麗雯

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