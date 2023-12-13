普徠仕：3因素增通脹粘性 延高利率時間（新增圖表）

重點：

美國聯儲局將於12月14日上午3時公布議息結果，市場料聯儲基金利率維持在5.25至5.5厘機會高（點擊圖片放大）。展望未來，普徠仕國際固定收益主管兼首席投資官Arif Husain預計，聯儲局和其他已發展市場央行會在較長時間内將政策利率維持在較高水平。

▲ 美國聯儲局外貌

截至2023年11月下旬，期貨市場反映聯儲局在2024年將減息4次。不過，我們認為，聯儲局和其他已發展市場央行未能及時應對疫情後通脹攀升，因此在2024年，央行或會在較長時間内將政策利率維持在較高水平。

結構性因素增通脹粘性

去全球化、勞動力參與率下降和能源價格壓力等結構性因素，或將導致通脹比過往經濟放緩時更具粘性，限制央行放寬貨幣政策。然而，若出現重大的金融波動，則可能迫使當局忽略頑固的通脹問題，進行減息或暫停量化緊縮。

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隨着財政赤字進一步擴大，預計政府將繼續向市場發行大量新主權債券。這在美國將尤其如此，財政部大部分新發行債券正轉向長期票據和債券。這一轉變令我們確信......

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普徠仕就通脹與衰退夾擊下的資產配置策略，詳見：【下一頁】

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