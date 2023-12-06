三大利好因素 金價再現強勢

以色列開戰後，金價可謂強勢畢呈，現貨金價一度逼近每安士2150美元，創歷史新高。利好因素主要在三方面，聯儲局明年料減息、環球央行積極買金以及多場大型戰爭帶來的地緣政局不確定，是金價向上的關鍵催化劑。展望2024年金價，投資界普遍看好，美國銀行更看2400美元。

...