三大利好因素 金價再現強勢 國際 21:30 2023/12/06 分享： 分享： 以色列開戰後，金價可謂強勢畢呈，現貨金價一度逼近每安士2150美元，創歷史新高。利好因素主要在三方面，聯儲局明年料減息、環球央行積極買金以及多場大型戰爭帶來的地緣政局不確定，是金價向上的關鍵催化劑。展望2024年金價，投資界普遍看好，美國銀行更看2400美元。 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英辣招堵截移民 薪金門檻急升 2023/12/05 英辣招堵截移民 薪金門檻急升 英生活水平落後 苦日子仍有幾年 2023/12/05 英生活水平落後 苦日子仍有幾年 經濟乍寒 施羅德：偏好短債及3類債券 今日 經濟乍寒 施羅德：偏好短債及3類債券 基辛格時代不再 務實外交褪色 2023/12/01 基辛格時代不再 務實外交褪色 新西蘭叫停禁煙法 金錢重要過健康？ 2023/12/03 新西蘭叫停禁煙法 金錢重要過健康？ 你可能感興趣 英辣招堵截移民 薪金門檻急升 20:59 2023/12/05 英辣招堵截移民 薪金門檻急升 英生活水平落後 苦日子仍有幾年 23:46 2023/12/05 英生活水平落後 苦日子仍有幾年 經濟乍寒 施羅德：偏好短債及3類債券 今日 09:08 經濟乍寒 施羅德：偏好短債及3類債券 最新專欄文章 國金札記 - 英辣招堵截移民 薪金門檻急升 今日 英辣招堵截移民 薪金門檻急升 英生活水平落後 苦日子仍有幾年 2023/12/05 英生活水平落後 苦日子仍有幾年 英辣招堵截移民 薪金門檻急升 2023/12/05 英辣招堵截移民 薪金門檻急升 國金札記 - 英生活水平落後 苦日子仍有幾年 2023/12/05 英生活水平落後 苦日子仍有幾年 國金札記 - 新西蘭叫停禁煙法 金錢重要過健康？ 2023/12/04 新西蘭叫停禁煙法 金錢重要過健康？ 經濟 黃金 減息 美國聯儲局 利率期貨 美國 通脹 美元