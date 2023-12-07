北控派福利 股息再增加 財金專欄 2023/12/07 分享： 分享： 北京控股（00392）是北京市政府旗下企業，業務在2004年轉型為公用事業，包括燃氣、環境、水務和啤酒，燃氣佔主營業務溢利比重59%。由於公司未來業績可以穩定增長，今年更上調派息率，預測息率可達7.3 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股超賣 見底還是死貓彈？（第四版） 2023/12/06 港股超賣 見底還是死貓彈？（第四版） 中字股實力談 - 股息逾9厘 皖通可以買 2023/12/06 股息逾9厘 皖通可以買 中字股實力談 - 萬六關 恒指守得了VS守不了（第四版） 2023/12/05 萬六關 恒指守得了VS守不了（第四版） 中字股實力談 - 航空業復常 中航信起飛 2023/12/05 航空業復常 中航信起飛 中字股實力談 - 港股三個可能底（第四版） 2023/12/04 港股三個可能底（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 北京 燃氣股 中國燃氣（00384） 北京控股（00392） 人民幣