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北控派福利 股息再增加

財金專欄 2023/12/07

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北京控股（00392）是北京市政府旗下企業，業務在2004年轉型為公用事業，包括燃氣、環境、水務和啤酒，燃氣佔主營業務溢利比重59%。由於公司未來業績可以穩定增長，今年更上調派息率，預測息率可達7.3

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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