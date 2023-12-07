北控派福利 股息再增加

北京控股（00392）是北京市政府旗下企業，業務在2004年轉型為公用事業，包括燃氣、環境、水務和啤酒，燃氣佔主營業務溢利比重59%。由於公司未來業績可以穩定增長，今年更上調派息率，預測息率可達7.3

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