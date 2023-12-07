區選三會界別「自由搏擊」 無祝福名單 財金專欄 2023/12/07 分享： 分享： 區議會今屆新設由「三會」成員互選的地區委員會界別共176席，佔4成之多，可謂舉足輕重。 區議會選舉周日舉行，除了88席直選議席，今屆新設由「三會」（地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會、分區委員會）成員互 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港搶企業 「寧德時代」快公布落戶科學園 2023/12/06 港搶企業 「寧德時代」快公布落戶科學園 有政戲 - 中美博弈難獨善其身 陳啟宗：港要自保 2023/12/05 中美博弈難獨善其身 陳啟宗：港要自保 有政戲 - 港府谷區選前所未見 建制料投票率逾2成 2023/12/04 港府谷區選前所未見 建制料投票率逾2成 有政戲 - 美擬撤港經貿辦 議員：趁機檢討職能 2023/12/01 美擬撤港經貿辦 議員：趁機檢討職能 有政戲 - 港搶內地高才 資金過河難怎解決？ 2023/11/30 港搶內地高才 資金過河難怎解決？ 政治 區議會選舉 民建聯 新民黨 西貢區 觀塘區 灣仔區 沙田區 葵青區 陳家珮