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區選三會界別「自由搏擊」 無祝福名單

財金專欄 2023/12/07

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區議會今屆新設由「三會」成員互選的地區委員會界別共176席，佔4成之多，可謂舉足輕重。

區議會選舉周日舉行，除了88席直選議席，今屆新設由「三會」（地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會、分區委員會）成員互

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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