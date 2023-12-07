區選三會界別「自由搏擊」 無祝福名單

區議會今屆新設由「三會」成員互選的地區委員會界別共176席，佔4成之多，可謂舉足輕重。

區議會選舉周日舉行，除了88席直選議席，今屆新設由「三會」（地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會、分區委員會）成員互

...