百圓店Seria 捱過弱日圓見轉捩點

若說起日本的百圓店，讀者多半會想起Daiso，但若說起Seria（日：2782），不知又有多少讀者曾經到訪旗下店鋪？

日本百圓店業界的四大業者，包括大創產業的Daiso、Seria、CanDo（日：2698）和Watts（日：2735）。Seria就是日本第二大百圓店業者，由於其商品設計美觀，並多以淺色和粉色系作主調，因此據說其女性顧客比例較同業更高。

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雖然各業者最初均以百圓店自居，但由於成本壓力，加上價格限制了提供商品的靈活度，Daiso就最先提供100日圓以上的商品，其後Watts和CanDo亦分別於2018年和2020年，開始提供100日圓以上的商品。現時主要業者只剩下Seria死守只供應100日圓商品的策略。

即使Seria的定價策略較僵硬，其營業利潤率卻往往接近高單位數，遠較CanDo和Watts的低單位數優勝（大創產業因屬私人公司，無公開資料可供比較）。當中最關鍵因素當數成本控制，因此Seria採購訂製的商品，不少均來自中國和泰國等地方，務求將採購成本壓到最低，但亦無可避免地增加滙率風險。

過去三年疫情，日本人與世界各地民眾一樣，減少外出社交，留在家中的時間增加，亦同樣使「宅經濟」風行。日本消費者為了布置家居，帶動了家品需求，Seria的銷售額不跌反升，於2021年和2022年3月止財年，收入分別增長10.6%和3.7%，營業利潤亦維持於200億日圓以上的高位。

日圓滙率轉強 緩解Seria採購成本壓力

去年經濟重啟後，日圓貶值令採購成本上成，加上零售業界人手短缺推升人力成本，都導致公司營業利潤率由22年3月止財年10%，倒退至今年3月止財年的7.3%。今年經濟重啟後「宅經濟」退潮，弱日圓及薪資壓力持續，雖然銷售額預計因新開店而增加3.6%，但營業利潤則預計倒退16.5%，營業利潤率進一步壓縮至5.8%。

近日市場憧憬美國加息周期完結，日圓滙率由弱轉強，對緩解Seria的採購成本壓力利好。再加上公司剛公布，10月同店銷售多月以來首次回升。筆者認為此時部署Seria值搏率高。長遠而言，筆者認為公司不必拘泥於100日圓的心理關口。若公司能向大創產業學習，開拓如300日圓店THREEPPY的新雜貨零售店，業務有望再上新台階。

（筆者公司管理之基金沒有持有Seria權益）

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