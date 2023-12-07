科技股ETF投資：如何在投資中緊隨科技浪潮？

乘着人工智能AI的浪潮，2023年的科技股可謂是勢如破竹。截止今年11月，美股納斯達克指數上漲將近40%，遠遠超出標普500指數和道瓊斯工業指數，從個股來看，美股六大科技巨頭更是高歌猛進，英偉達（美：NVDA）股價年內漲幅將近三倍，微軟（美：MSFT）不斷突破歷史新高，那麼對於着眼未來的投資者來說，如何在投資決策中緊隨最新的科技風向，不輕易錯失良機？

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甚麼是科技型ETF？

科技型跟蹤指數交易所買賣基金（ETF）是一種幫助投資者可以在有限成本的情況下覆蓋科技行業相關的股票、板塊的投資工具，降低投資者選股的難度，以相對較低的成本，分散投資風險並且具有高流動性的優勢參與科技行業的增長。科技型指數ETF的投資對象包括科技大盤指數，比如納斯達克指數，香港恒生科技指數，或者是行業發展方向主題，比如人工智能，生物科技等類別。

這些指數基金涵蓋的投資對象包括科技創新企業、半導體產業鏈，雲端平台等在內的行業龍頭股票。投資者通過直接購買科技型ETF而間接持有該指數下所投資的所有企業股票，以較低的成本參與科技創新帶來的投資成長機會。

科技型ETF的選擇一：大盤型

最直接也是覆蓋面最廣的科技型ETF就是直接投資以科技股為主的大盤，比如以美國上市科技股為主的納斯達克指數和香港上市的科技股為主的恒生科技指數。大盤型ETF漲幅會追隨大盤指數的漲跌，投資者無需煩惱選股問題。比如，全球多家著名基金公司旗下都有追蹤科技股大盤的ETF，包括：

Vanguard Information Technology ETF（美：VGT）

Technology select sector SPDR ETF（美：XLK）

Invesco QQQ ETF（美：QQQ）

安碩恒生科技 （03067）

科技型ETF的選擇二：主題型

如果投資者對某一個方向的科技前景充滿信心，也可以專注於某個產業類別的ETF，比如人工智能，機器人、雲端運算，細胞生物等。

舉例來說，2023年可謂是人工智能的爆發年，而這個趨勢預期有望在未來的幾年繼續升溫。根據美林證券預估，全球2023年人工智能市場總值約為5500億美元，但2026年將達到9000億美元，也就是說每年將以20%左右的速度快速成長。對於希望能夠跟上這波AI浪潮，又擔心選股的難度和風險的投資者就可以考慮著眼在AI主題ETF上。

以下是幾類專注在未來科技產業的ETF：

主題 ETF 全球機器人和人工智能 BetaShares Global Robotics and Artificial Intelligence ETF 網絡安全 BetaShares Global Cybersecurity ETF 半導體 ETFS Semiconductor ETF 雲端服務 BetaShares Cloud Computing ETF 電池科技 ETFS Battery Tech & Lithium ETF 未來科技 iShares Future Tech Innovators ETF 生物科技 ETFS S&P Biotech ETF 亞太地區科技產業 BetaShares Asia Technology Tigers ETF

投資科技型ETF的考慮要素

儘管指數型基金ETF和個股一樣可以在股票市場上實時交易，但同時也作為基金，投資者也需要考慮交易成本。指數型基金的投資成本包括兩部分 — ETF管理費和交易成本。交易成本是指買入或賣出 ETF 時向平台和券商支付的費用，和交易單一股票類似，但同時購買ETF還會產生基金公司的管理費用。比如最熱門的納斯達克指數基金QQQ的管理成本是0.2%，而先鋒基金旗下的納斯達克ETF的管理費用是0.1%。投資者在選擇投資科技型ETF時需要把這部分成本考慮在內。

總結

科技型ETF是一種幫助投資者參與科技行業的投資工具，通過追踪特定科技指數，如納斯達克指數，以及特定的科技領域使得投資者能夠獲得參與科技行業整體高增長的機會。相比於投資單一股票，科技型交易基金有助於在較低成本的前提下實現分散投資，降低風險。由於ETF近年來的快速成長，目前已經成為一種主流的交易方式，因此也具有高流動性的優勢，使投資者更容易在需要時買進或賣出其股份。

同時需要提醒投資者的是，投資者仍應謹慎對待任何投資者工具和方式。所有投資都存在風險，投資者在選擇科技型ETF的時候同樣也需要留意市場波動、行業變化和個別股票可能引發的風險，並且對自身的風險承受能力有清晰的評估。

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