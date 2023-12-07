印度股市今年表現，受到市場關注，尤其印股市值在周三突破4萬億美元（約31.2萬億港元），外界熱議市值排名第5的印股，能否挑戰市值約4.7萬億美元（約36.7萬億港元）、排第4的港股，甚至市值約6萬億美元（約46.8萬億港元）、排第三的日股。印度發展潛力無疑不能忽視，但一些風險因素亦值得關注。

英生活水平落後 苦日子仍有幾年

所謂「寧買當頭起」，印股強勢，加上印度是人口大國，人口又年輕，予人想像空間，近期坊間談及印度傾向樂觀，不過投資者亦需注意，印股已累積巨大升幅，從市盈率等指標看，近期似乎有外國投者認為估值偏高，減持鎖定利潤。

翻查資料，印度的基準指數之一印度Nifty 50指數的市盈率約22倍，而MSCI新興市場指數市盈率僅約11倍，顯示印股股票的估值，高於其他新興市場。

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除了市盈率，股神巴菲特（Warren Buffett）判斷股市，最喜歡看股票市值與國民生產總值（GDP）比率，這個比率也被稱為巴菲特指標。以此指標作參考，當比率超過90%，便有過熱之嫌，印度目前比率是102%。近期同樣受國際投資者歡迎的日本，比率也很高，達150%；印尼僅42%，中國則是......更多內容，訂戶請登入。

三大利好因素 金價再現強勢

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