跨界度蹺谷消費 服務質素要提升 財金專欄 2023/12/08 分享： 分享： 港府正研究力谷本地消費，由文體旅局局長楊潤雄擔大旗，務求令旅客和本地消費者皆賓至如歸。 港人北上成風，除了價錢平，還有服務好，港府正研究力谷本地消費，包括提升服務業的待客之道，由文體旅局局長楊潤雄擔大旗 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 區選三會界別「自由搏擊」 無祝福名單 2023/12/07 區選三會界別「自由搏擊」 無祝福名單 有政戲 - 港搶企業 「寧德時代」快公布落戶科學園 2023/12/06 港搶企業 「寧德時代」快公布落戶科學園 有政戲 - 中美博弈難獨善其身 陳啟宗：港要自保 2023/12/05 中美博弈難獨善其身 陳啟宗：港要自保 有政戲 - 港府谷區選前所未見 建制料投票率逾2成 2023/12/04 港府谷區選前所未見 建制料投票率逾2成 有政戲 - 美擬撤港經貿辦 議員：趁機檢討職能 2023/12/01 美擬撤港經貿辦 議員：趁機檢討職能 政治 香港 餐飲 經濟 交通 李家超 港鐵 運輸 機票 旅發局