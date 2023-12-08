跨界度蹺谷消費 服務質素要提升

港府正研究力谷本地消費，由文體旅局局長楊潤雄擔大旗，務求令旅客和本地消費者皆賓至如歸。

港人北上成風，除了價錢平，還有服務好，港府正研究力谷本地消費，包括提升服務業的待客之道，由文體旅局局長楊潤雄擔大旗

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