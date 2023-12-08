  • 20°C
香港時間 : 20231208日 (週五) 03:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

跨界度蹺谷消費 服務質素要提升

財金專欄 2023/12/08

分享：

分享：

港府正研究力谷本地消費，由文體旅局局長楊潤雄擔大旗，務求令旅客和本地消費者皆賓至如歸。

港人北上成風，除了價錢平，還有服務好，港府正研究力谷本地消費，包括提升服務業的待客之道，由文體旅局局長楊潤雄擔大旗

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 區選三會界別「自由搏擊」 無祝福名單
2023/12/07
區選三會界別「自由搏擊」 無祝福名單
有政戲 - 港搶企業 「寧德時代」快公布落戶科學園
2023/12/06
港搶企業 「寧德時代」快公布落戶科學園
有政戲 - 中美博弈難獨善其身 陳啟宗：港要自保
2023/12/05
中美博弈難獨善其身 陳啟宗：港要自保
有政戲 - 港府谷區選前所未見 建制料投票率逾2成
2023/12/04
港府谷區選前所未見 建制料投票率逾2成
有政戲 - 美擬撤港經貿辦 議員：趁機檢討職能
2023/12/01
美擬撤港經貿辦 議員：趁機檢討職能
政治 香港 餐飲 經濟 交通 李家超 港鐵 運輸 機票 旅發局

上一篇文章

變陣轉軚 各取所需

下一篇文章

光大：龍年投資三大主題