復星財富李曉翀：AI浪潮 為何AMD新芯片如此受重視

12月7日，AMD（美：AMD）舉行「Advancing AI」發布會，公布MI300系列晶元性能參數，當然，其產品本身雖未大超預期，但亮點卻不少。筆者認為，此次AMD的新品受到市場如此重視，除了意味AMD明年營收的潛在提升之外，更重要是市場開始發掘對上下游產業鏈的投資機會，本文將從幾個相關角度進行探討，無非都是拋磚引玉。



製程方面，MI300X和MI300A芯片，皆採用台積電5nm和6nm製程工藝，分別搭載192GB HBM3與128GB HBM3。出貨方面，MI300X已從當日開始發貨，MI300A已進入量產階段。

憧憬出貨有望上修



根據《科創板日報》，預計MI300系列2024年出貨約達30至40萬顆，若非產能受限，出貨有望再上修，假設1顆1萬美元，參考此處的估算亦已超過30億美元，比起上個季度業績會對於明年20億美元的保守指引，看來發布會後拉升不無道理。



硬件性能方面當然出色，MI300X晶元基於新CDNA3架構，對關鍵AI數據類型的處理性能較上一代CDNA2高出3倍以上。 MI300X晶體管數量為1530億個，結合先進封裝，提供領先的記憶體容量和頻寬。



講到領先的記憶體容量，MI300X擁有8組HBM3核心，顯存容量提升到了192GB，超過了英偉達（美：NVDA）近期發佈的H200，相當於NVIDIA H100 80GB的足足2.4倍，記憶體頻寬是其1.6倍。



這裏帶出的訊息就是AI芯片記憶體容量持續提升，凸顯HBM的重要性。可見，HBM對提升AI芯片性能起到關鍵作用，現時海力士仍然是HBM市場的龍頭，但明年開始三星、美光（美：MU）等開始發力，反而有望再次提升存儲龍頭的估值，不容忽視。



硬件性能除了記憶體容量，運行模型的能力同樣重要，若對比同業英偉達的H100 HGX，運行1760億參數Bloom模型時，性能是H100 HGX的1.6倍；運行600億參數Llama 2時，性能是H100 HGX的1.4倍。



然而，軟硬件的結合才是AI GPU最重要的護城河，顯然AMD暫時在軟體生態上對於英偉達的衝擊有限，AMD宣布ROCm 6開源軟體平台，可支援AMD硬體上的AI框架。 目前有62,000多個模型在AMD GPU上運行，並持續與OpenAI等加強合作關係。



講到合作，不得不提，此次AMD頗有「曬冷」的意味，AMD 強調了與微軟、Oracle、戴爾、惠普、聯想、Super Micro等公司的合作關係，以將MI300X解決方案推向市場。



另外，微軟旗下Azure雲將開放MI300X虛擬機的預覽，並表示ROCm優化為LAMA-2等模型運算提供了出色的性能。筆者此前亦寫過Super Micro若欠缺英偉達的GPU供應會影響其營收的持續提升，現時AMD帶來新的供應，將有望緩解此種焦慮，相信合作的夥伴都有類似的考慮。

（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）