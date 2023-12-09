港股已超賣 下周望反彈 財金專欄 2023/12/09 分享： 分享： 港股踏入2023年收官月，指數卻接連破底，但內地出口數據止跌回升，加上中港兩地股市都出現短、中綫超賣，不排除大市下周反彈，只是反彈走勢能否延續，要睇兩個會議，一個是即將召開的中共中央政治局會議，另一個 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股築底VS等最後一跌？（第四版） 2023/12/08 港股築底VS等最後一跌？（第四版） 中字股實力談 - 北控派福利 股息再增加 2023/12/07 北控派福利 股息再增加 中字股實力談 - 港股超賣 見底還是死貓彈？（第四版） 2023/12/06 港股超賣 見底還是死貓彈？（第四版） 中字股實力談 - 股息逾9厘 皖通可以買 2023/12/06 股息逾9厘 皖通可以買 中字股實力談 - 萬六關 恒指守得了VS守不了（第四版） 2023/12/05 萬六關 恒指守得了VS守不了（第四版） 中國海關總署 中共中央政治局 美國聯儲局 恒生指數 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 滬深300指數 十字星 人民幣 美元