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港股已超賣 下周望反彈

財金專欄 2023/12/09

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港股踏入2023年收官月，指數卻接連破底，但內地出口數據止跌回升，加上中港兩地股市都出現短、中綫超賣，不排除大市下周反彈，只是反彈走勢能否延續，要睇兩個會議，一個是即將召開的中共中央政治局會議，另一個

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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