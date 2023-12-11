【內房前瞻】摩根士丹利：2024下半年回暖 國企內房享整合紅利

內房板塊2023年令人失望，商品房銷售持續倒退，刺激政策猶如石沉大海，全面拖累內地金融、經濟以至股市表現。摩根士丹利發表內房2024年展望，料中央長遠削弱房地產對經濟影響的方針不變，銷售表現疲弱到下半年會回穩。選股上，國企內房續享行業整合紅利。

盡管第三季推出的政策暫時提振了9月和10月的內房銷售，但摩根士丹利認為，像向開發商注入流動性和城市層面的鬆綁等快速修復措施，支持樓市復甦的力度將不如以往，反映在近期銷售中心和地產代理人流的快速降温，以及居民對房價前景日益看跌的態度。

該行相信，恢復購房者對房價前景的信心，加上宏觀經濟和就業市場的實質改善，仍然是實體市場復甦的關鍵。

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考慮到重建購房者的信心仍需時間，摩根士丹利預計樓市復甦在2024年將繼續緩慢。此外，鑑於「認房不認貸」導致二手樓供應大增，對一手房的壓力將持續到2024年。因此，該行預計內地商品房銷售在2024上半年將繼續疲軟，但隨着新增二手房源的減少、樓價穩定及購房者信心提升，下半年應該會逐漸穩定，預計2024年內地商品房銷售額將按年下跌7.1%，其中上半年按年跌15.4%，下半年按年增2.5%。

國企內房明年續受惠市場整合

了解到樓市展望後，接下來就是看板塊內股份表現。因應樓市改善緩慢，以及面對大規模的建設開支和沉重的到期債務，摩根士丹利預計2024年開發商整體的流動性繼續面臨挑戰。盡管中央有計劃為開發商提供額外的融資支持，但這些支持也是集中用於「保交樓」，而且銀行在風險考量下未必能做到「不惜貸、抽貸、斷貸」。

因此，摩根士丹利不期望......

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