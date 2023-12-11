芝商所經濟學家：美國這次能逃過衰退嗎

過去18個月，美國聯儲局已加息5.25厘，是自1981年來最大規模的一次貨幣緊縮政策，長期債券殖利率（收益率）也急速上揚。除了日本央行和中國人民銀行外，其他主要國家央行也大幅加息。

然而，美國經濟持續優於市場預期。盡管聯儲局加息且殖利率曲綫出現大幅倒掛，此現象素來被視為經濟趨緩的先兆，相較於今年第二季，美國經濟在第三季有着逼近5%的年化增長率，且美國國內生產總值（GDP）相較於一年前增長了將近3%。

▼ 點擊圖片放大 +2

不退反增三大因素

我們應該為美國經濟形勢感到驚訝嗎？完全不用。原因在於：

1.加息和經濟衰退之間有極長的間隔

緊縮政策從不曾在短期內對經濟造成影響，而且兩者發生的時間差似乎自1980年代初期以來已經變得愈來愈長。在過去三次源自經濟體系內部的衰退中，不包含2020年因新冠疫情這個外部衝擊造成的衰退，從聯儲局最後一次加息算起，還需要9至18個月才會讓經濟陷入衰退。目前，我們離聯儲局最近一次的加息，可能也是最後一次的加息，大約過了三個月。

2.殖利率曲綫倒掛和經濟衰退之間有極長的間隔

殖利率曲綫倒掛大多是預測約兩年後的經濟狀況。在1988年和1989年，殖利率曲綫出現倒掛，然後1990年至1991年就發生了經濟衰退。1999年和2000年初，殖利率曲綫再度倒掛，經濟衰退隨之於2001年發生。2006年和2007年初也出現了殖利率曲綫倒掛，這次經濟衰退則於2007年12月開始，一直持續到2009年11月。

3.這次可能不一樣

由於經濟目前面對加息仍持續增長，這也讓慣例會出現的「這次不一樣」論調達到了高峰。這次的論點在於，有兩件事可能得以讓美國逃過聯儲局緊縮周期，或殖利率曲綫倒掛後通常會發生的衰退。首先，許多大企業都趁着疫情期間長期利率跌到谷底的時候，以非常低的殖利率發行債券來進行再融資。其次，有些人認為由於疫情期間經濟刺激方案達到高峰時儲蓄大幅增加，人民目前仍擁有大量的現金......更多內容，訂戶請登入。

▼ 點擊圖片放大

（編按：聯儲局本周四宣布議息結果）

編輯：林子惠

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

...