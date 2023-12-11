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瑞銀資管：當感不安時 正是最佳投資時機

財金猛人追蹤 08:04 2023/12/11

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中國實際GDP增長放緩至中低個位數，但未來中國股市的回報率未必會跟着下降。面對動盪的大環境，這些企業僅需要應對各種外部挑戰，還要不斷投資科技，開展研發，控制成本，擴大自身業務。

眾所周知，中國經濟以出口為中心。令人驚訝的是，中國股市的企業收入主要依賴國內。MSCI中國指數的企業收入有86%源自中國本土，而反觀標普500指數，美國企業的本土收入比例只有62%。

目前，市場對中國股市表現的預期普遍較低。海外投資者對中國資產持「中性」或「低配」立場，而美國對冲基金的中國投資則處於近十年來的最低水平。中國市場所顯示出的特點對於主動型投資管理人很有吸引力。

中國股市的深度意味着有很多公司可供選擇......更多內容，訂戶請登入。

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撰文 : Ian McIntosh 瑞銀資產管理主動股票投資主管

欄名 : 瑞銀資管

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