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歐元目標1.11美元

財金專欄 2023/12/11

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歐央行及聯儲局同於本周四議息，焦點料落在美聯儲局身上。若聯儲局確認不加息，雖這是市場意料中事，但料亦會被市場視為美國加息周期見頂的一個明確訊號。當這方向變得清晰，料將為歐元帶來進一步推升。另需留意俄烏

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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