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英鎊料阻力1.28美元

財金專欄 2023/12/11

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英政府上周宣布收緊移民政策，要把移民人數減少30萬。過去兩年英國透過大舉吸收海外移民，支撑經濟及英鎊滙價。如今政策轉變料將不利英鎊。本周四英倫銀行議息。面對2024年最低工資加幅達11.5%，市場關注

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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