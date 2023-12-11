英鎊料阻力1.28美元

英政府上周宣布收緊移民政策，要把移民人數減少30萬。過去兩年英國透過大舉吸收海外移民，支撑經濟及英鎊滙價。如今政策轉變料將不利英鎊。本周四英倫銀行議息。面對2024年最低工資加幅達11.5%，市場關注

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