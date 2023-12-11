英鎊料阻力1.28美元 財金專欄 2023/12/11 分享： 分享： 英政府上周宣布收緊移民政策，要把移民人數減少30萬。過去兩年英國透過大舉吸收海外移民，支撑經濟及英鎊滙價。如今政策轉變料將不利英鎊。本周四英倫銀行議息。面對2024年最低工資加幅達11.5%，市場關注 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 減息愈早 愈不利美元 今日 減息愈早 愈不利美元 歐元目標1.11美元 今日 歐元目標1.11美元 日圓逐步邁向140 今日 日圓逐步邁向140 澳元維持目標68美仙 今日 澳元維持目標68美仙 紐元維持64美仙目標 今日 紐元維持64美仙目標 你可能感興趣 減息愈早 愈不利美元 今日 01:00 減息愈早 愈不利美元 歐元目標1.11美元 今日 01:00 歐元目標1.11美元 日圓逐步邁向140 今日 01:00 日圓逐步邁向140 最新專欄文章 減息愈早 愈不利美元 今日 減息愈早 愈不利美元 加元1.345阻力龐大 今日 加元1.345阻力龐大 紐元維持64美仙目標 今日 紐元維持64美仙目標 澳元維持目標68美仙 今日 澳元維持目標68美仙 日圓逐步邁向140 今日 日圓逐步邁向140 經濟 美國 美元 加息 通脹 英國 金融 日本 外滙 歐洲