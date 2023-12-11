按利率期貨價格變化顯示，市場現估計日央行於4月議息會加息0.1厘，把其官方息率推上零息水平的機率是100%。受惠於美日息差有望收窄，這是首個利好日圓因素。其次，近期油價顯著跌，大大降低日本在進口原油方

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