日圓逐步邁向140 財金專欄 2023/12/11 分享： 分享： 按利率期貨價格變化顯示，市場現估計日央行於4月議息會加息0.1厘，把其官方息率推上零息水平的機率是100%。受惠於美日息差有望收窄，這是首個利好日圓因素。其次，近期油價顯著跌，大大降低日本在進口原油方 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 減息愈早 愈不利美元 今日 減息愈早 愈不利美元 歐元目標1.11美元 今日 歐元目標1.11美元 英鎊料阻力1.28美元 今日 英鎊料阻力1.28美元 澳元維持目標68美仙 今日 澳元維持目標68美仙 紐元維持64美仙目標 今日 紐元維持64美仙目標 你可能感興趣 減息愈早 愈不利美元 今日 01:00 減息愈早 愈不利美元 歐元目標1.11美元 今日 01:00 歐元目標1.11美元 英鎊料阻力1.28美元 今日 01:00 英鎊料阻力1.28美元 最新專欄文章 減息愈早 愈不利美元 今日 減息愈早 愈不利美元 加元1.345阻力龐大 今日 加元1.345阻力龐大 紐元維持64美仙目標 今日 紐元維持64美仙目標 澳元維持目標68美仙 今日 澳元維持目標68美仙 英鎊料阻力1.28美元 今日 英鎊料阻力1.28美元 經濟 美國 美元 加息 通脹 英國 金融 日本 外滙 歐洲