澳元維持目標68美仙 財金專欄 2023/12/11 分享： 分享： 內地11月出口回升及鐵礦石進口量按年升3.94%，升幅雖不顯著，但仍在增長中。上述數字可視為利好澳元滙價因素。惟澳洲第三季GDP增長強差人意，按季只微升0.2%，料限制澳元表現。維持澳元上升目標68美 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 減息愈早 愈不利美元 今日 減息愈早 愈不利美元 歐元目標1.11美元 今日 歐元目標1.11美元 英鎊料阻力1.28美元 今日 英鎊料阻力1.28美元 日圓逐步邁向140 今日 日圓逐步邁向140 紐元維持64美仙目標 今日 紐元維持64美仙目標 你可能感興趣 減息愈早 愈不利美元 今日 01:00 減息愈早 愈不利美元 歐元目標1.11美元 今日 01:00 歐元目標1.11美元 英鎊料阻力1.28美元 今日 01:00 英鎊料阻力1.28美元 最新專欄文章 減息愈早 愈不利美元 今日 減息愈早 愈不利美元 加元1.345阻力龐大 今日 加元1.345阻力龐大 紐元維持64美仙目標 今日 紐元維持64美仙目標 日圓逐步邁向140 今日 日圓逐步邁向140 英鎊料阻力1.28美元 今日 英鎊料阻力1.28美元 經濟 美國 美元 加息 通脹 英國 金融 日本 外滙 歐洲