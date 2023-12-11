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澳元維持目標68美仙

財金專欄 2023/12/11

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內地11月出口回升及鐵礦石進口量按年升3.94%，升幅雖不顯著，但仍在增長中。上述數字可視為利好澳元滙價因素。惟澳洲第三季GDP增長強差人意，按季只微升0.2%，料限制澳元表現。維持澳元上升目標68美

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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