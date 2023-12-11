紐元維持64美仙目標 財金專欄 2023/12/11 分享： 分享： 自5月份起，紐元息率便處5.5厘的14年高位。市場一直擔心高企息率會不利當地經濟。所以本周四當地公布的第三季GDP將受關注。本周另一重點，是聯儲局周四議息會。如聯儲局再次維持息率不變，這將更能確定美國 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 減息愈早 愈不利美元 今日 減息愈早 愈不利美元 歐元目標1.11美元 今日 歐元目標1.11美元 英鎊料阻力1.28美元 今日 英鎊料阻力1.28美元 日圓逐步邁向140 今日 日圓逐步邁向140 澳元維持目標68美仙 今日 澳元維持目標68美仙 你可能感興趣 減息愈早 愈不利美元 今日 01:00 減息愈早 愈不利美元 歐元目標1.11美元 今日 01:00 歐元目標1.11美元 英鎊料阻力1.28美元 今日 01:00 英鎊料阻力1.28美元 最新專欄文章 減息愈早 愈不利美元 今日 減息愈早 愈不利美元 加元1.345阻力龐大 今日 加元1.345阻力龐大 澳元維持目標68美仙 今日 澳元維持目標68美仙 日圓逐步邁向140 今日 日圓逐步邁向140 英鎊料阻力1.28美元 今日 英鎊料阻力1.28美元 經濟 美國 美元 加息 通脹 英國 金融 日本 外滙 歐洲