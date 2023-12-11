紐元維持64美仙目標

自5月份起，紐元息率便處5.5厘的14年高位。市場一直擔心高企息率會不利當地經濟。所以本周四當地公布的第三季GDP將受關注。本周另一重點，是聯儲局周四議息會。如聯儲局再次維持息率不變，這將更能確定美國

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