  • 23°C
香港時間 : 20231211日 (週一) 01:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加元1.345阻力龐大

財金專欄 2023/12/11

分享：

分享：

盡管加央行揚言加息周期尚未結束，但面對着當地偏低3.1%年通脹率及第三季GDP收縮1.1%，市場維持對加央行2024年4月便開展減息周期估計，預期全年減幅為1厘。另歐洲天氣雖冷，但在美國不斷增產石油下

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

減息愈早 愈不利美元
今日
減息愈早 愈不利美元
歐元目標1.11美元
今日
歐元目標1.11美元
英鎊料阻力1.28美元
今日
英鎊料阻力1.28美元
日圓逐步邁向140
今日
日圓逐步邁向140
澳元維持目標68美仙
今日
澳元維持目標68美仙

你可能感興趣

減息愈早 愈不利美元
今日 01:00
減息愈早 愈不利美元
歐元目標1.11美元
今日 01:00
歐元目標1.11美元
英鎊料阻力1.28美元
今日 01:00
英鎊料阻力1.28美元

最新專欄文章

減息愈早 愈不利美元
今日
減息愈早 愈不利美元
紐元維持64美仙目標
今日
紐元維持64美仙目標
澳元維持目標68美仙
今日
澳元維持目標68美仙
日圓逐步邁向140
今日
日圓逐步邁向140
英鎊料阻力1.28美元
今日
英鎊料阻力1.28美元
經濟 美國 美元 加息 通脹 英國 金融 日本 外滙 歐洲

上一篇文章

減息愈早 愈不利美元

下一篇文章

紐元維持64美仙目標