加元1.345阻力龐大

盡管加央行揚言加息周期尚未結束，但面對着當地偏低3.1%年通脹率及第三季GDP收縮1.1%，市場維持對加央行2024年4月便開展減息周期估計，預期全年減幅為1厘。另歐洲天氣雖冷，但在美國不斷增產石油下

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