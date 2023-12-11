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減息愈早 愈不利美元

財金專欄 2023/12/11

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倘美聯儲局本周不加息，料將更能令市場確定美國加息周期見頂。

聯儲局及歐央行將同於本周四議息，隨近期歐美公布出來的經濟數字相繼放緩，市場不單開始推前聯儲局及歐央行2024年減息日期，對減息幅度的估計亦不斷

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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