減息愈早 愈不利美元 財金專欄 2023/12/11 分享： 分享： 倘美聯儲局本周不加息，料將更能令市場確定美國加息周期見頂。 聯儲局及歐央行將同於本周四議息，隨近期歐美公布出來的經濟數字相繼放緩，市場不單開始推前聯儲局及歐央行2024年減息日期，對減息幅度的估計亦不斷 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元目標1.11美元 今日 歐元目標1.11美元 英鎊料阻力1.28美元 今日 英鎊料阻力1.28美元 日圓逐步邁向140 今日 日圓逐步邁向140 澳元維持目標68美仙 今日 澳元維持目標68美仙 紐元維持64美仙目標 今日 紐元維持64美仙目標 你可能感興趣 歐元目標1.11美元 今日 01:00 歐元目標1.11美元 英鎊料阻力1.28美元 今日 01:00 英鎊料阻力1.28美元 日圓逐步邁向140 今日 01:00 日圓逐步邁向140 最新專欄文章 加元1.345阻力龐大 今日 加元1.345阻力龐大 紐元維持64美仙目標 今日 紐元維持64美仙目標 澳元維持目標68美仙 今日 澳元維持目標68美仙 日圓逐步邁向140 今日 日圓逐步邁向140 英鎊料阻力1.28美元 今日 英鎊料阻力1.28美元 經濟 美國 美元 加息 通脹 英國 金融 日本 外滙 歐洲