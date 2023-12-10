加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解

美國拜登（Joe Biden）政府上周宣布，批出30.7億美元（約239.5億港元）資金，用於加州高鐵項目，參議員帕迪利亞（Alex Padilla）旋即發帖文表示歡迎，強調項目可創造高質職位，改善運輸。政治人物這類振奮式鼓舞說話，似乎未達預期效果，觀乎坊間反應，反而激起憂慮，擔心這項2008年已拍板的項目，完工遙遙無期，已變無底深潭。

...