加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解 國際 22:06 2023/12/10 分享： 分享： 美國拜登（Joe Biden）政府上周宣布，批出30.7億美元（約239.5億港元）資金，用於加州高鐵項目，參議員帕迪利亞（Alex Padilla）旋即發帖文表示歡迎，強調項目可創造高質職位，改善運輸。政治人物這類振奮式鼓舞說話，似乎未達預期效果，觀乎坊間反應，反而激起憂慮，擔心這項2008年已拍板的項目，完工遙遙無期，已變無底深潭。 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 印股受捧 也有暗湧 2023/12/09 印股受捧 也有暗湧 三大利好因素 金價再現強勢 2023/12/08 三大利好因素 金價再現強勢 基辛格幕後操縱 美國越戰敗北元兇 2023/12/08 基辛格幕後操縱 美國越戰敗北元兇 英辣招堵截移民 薪金門檻急升 2023/12/05 英辣招堵截移民 薪金門檻急升 英生活水平落後 苦日子仍有幾年 2023/12/09 英生活水平落後 苦日子仍有幾年 你可能感興趣 印股受捧 也有暗湧 12:22 2023/12/09 印股受捧 也有暗湧 三大利好因素 金價再現強勢 12:20 2023/12/08 三大利好因素 金價再現強勢 基辛格幕後操縱 美國越戰敗北元兇 17:15 2023/12/08 基辛格幕後操縱 美國越戰敗北元兇 最新專欄文章 國金札記 - 加州高鐵獲新錢 爛尾危機仍未解 今日 加州高鐵獲新錢 爛尾危機仍未解 英生活水平落後 苦日子仍有幾年 2023/12/09 英生活水平落後 苦日子仍有幾年 印股受捧 也有暗湧 2023/12/09 印股受捧 也有暗湧 三大利好因素 金價再現強勢 2023/12/08 三大利好因素 金價再現強勢 國金札記 - 印股受捧 也有暗湧 2023/12/08 印股受捧 也有暗湧 政治 基建 經濟 拜登 高鐵 三藩市 洛杉磯 加利福尼亞 運輸 美國