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拼多多是肥肉 阿里京東皆骨頭

研究報告 05:00 2023/12/11

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電商平台拼多多（PDD.US）已經完勝阿里巴巴 （09988） ，以及京東 （09618） ，說是卷王，其實並不正確。從收入去評估，拼多多是塊肥肉，關鍵在於看不看得懂旗下的跨境平台Temu。與之相比，阿里、京東明顯沒有了投資價值。

拼多多的競爭力在哪裏？其實核心邏輯並不是消費降級，市場對此的誤解太多了。創始人黃崢說過一句話：

消費升級不是讓上海人去過巴黎人的生活，而是讓安徽安慶的人有廚紙用，有好水果吃。

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目前，消費降級確實是國內經濟的一個階段性的現象，但如果簡單地把拼多多理解為看空中國經濟的標的，不能解釋 TEMU 在全球的攻城掠地，也不能解釋為什麼海外大的連鎖零售商都是像 Costco、Walmart、宜家和優衣庫這樣的平價品牌。

1、拼多多摸準中國工廠老板的痛點

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2、為啥其他電商巨頭搞不過？

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3、拼多多的稀缺性來自於國際化

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 大行視角

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