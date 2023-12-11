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票站死機影響區選投票率 勢必追究

財金專欄 2023/12/11

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有建制中人表示，今次區議會選舉，整個政府及建制陣營都已出盡全力谷票，最後出現「死機」意外，實在始料不及。

北京高度重視今次區議會選舉，港府和建制谷票力度之大前所未見。多位建制人士昨日傍晚還樂觀估計投票率

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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