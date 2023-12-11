票站死機影響區選投票率 勢必追究 財金專欄 2023/12/11 分享： 分享： 有建制中人表示，今次區議會選舉，整個政府及建制陣營都已出盡全力谷票，最後出現「死機」意外，實在始料不及。 北京高度重視今次區議會選舉，港府和建制谷票力度之大前所未見。多位建制人士昨日傍晚還樂觀估計投票率 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 跨界度蹺谷消費 服務質素要提升 2023/12/08 跨界度蹺谷消費 服務質素要提升 有政戲 - 區選三會界別「自由搏擊」 無祝福名單 2023/12/07 區選三會界別「自由搏擊」 無祝福名單 有政戲 - 港搶企業 「寧德時代」快公布落戶科學園 2023/12/06 港搶企業 「寧德時代」快公布落戶科學園 有政戲 - 中美博弈難獨善其身 陳啟宗：港要自保 2023/12/05 中美博弈難獨善其身 陳啟宗：港要自保 有政戲 - 港府谷區選前所未見 建制料投票率逾2成 2023/12/04 港府谷區選前所未見 建制料投票率逾2成 立法會 選舉 區議會 區議會選舉 梁美芬