票站死機影響區選投票率 勢必追究

有建制中人表示，今次區議會選舉，整個政府及建制陣營都已出盡全力谷票，最後出現「死機」意外，實在始料不及。

北京高度重視今次區議會選舉，港府和建制谷票力度之大前所未見。多位建制人士昨日傍晚還樂觀估計投票率

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