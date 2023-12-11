中金：港股想扭轉頹勢 要等中經會出大招

港股12月11日又迎「萬六點攻防戰」，現跌幅明顯收窄。中金分析港股後向，認為港股走弱背後的主要拖累來自投資者對國內後續政策的擔憂，建議密切關注即將召開的中央經濟工作會議中有關財政政策更為詳細的表述，尤其是成長和赤字目標。

11月以來中美關係整體平穩、美債利率降幅甚至超預期且其他市場均創新高的背景下，港股卻意外走弱，中金認為深層因素是對後續國內財政政策不確定性的擔憂，尤其是近期市場擔心2024年赤字目標可能只有3%左右，低於3.5%至3.8%的預期。該行指出，大財政是解決目前成長和市場困局最終且最重要的選項也已成為市場共識。近期發表的經濟數據，如11月CPI與PPI進一步下滑且弱於市場預期，也顯示疲弱的成長動能需要政策及時且大幅的發力。

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從這一意義上，10月底1萬億元國債（人民幣‧下同）的發行具有重要意義，比7月底中央政治局會議以來出台的其它政策都更加「對症」。中金計算，若財政赤字擴大3萬億元左右，對應財政脈衝在明年中前回正，不再收縮；更樂觀情況下，如果擴大6萬億元則有望使得財政脈衝在明年上半年升至4個百分點的歷史高點。

市場期待已久的中央政治局會議於12月8日召開，部署了2024年經濟工作。中金分析，

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