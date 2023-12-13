滙豐環研解構「有資金無升市」原因

滙豐環球研究（下稱「滙豐環研」）報告重點：

1. 香港銀行存款增長與貸款增長的差距持續擴大，反映資金雖流入，但欠缺風險胃納。

▲ 本港存款及貸款增長差距持續擴大

滙豐環研報告指，香港銀行存款增長與貸款增長的差距持續擴大，2023年首10個月，總存款按年增2.3%（當中，人民幣增11.3%，美元增2.9%，港元增1.2%），而同期貸款卻呈現負增長（點擊圖片放大）。

報告補充：

內地居民受到港元及美元利率較高所吸引，資金流進本港存款，但當中大部分風險胃納較低，而且屬定期存款，存蓄與往來帳戶的存款明顯下降（點擊圖片放大）；

貸款增長疲弱，當中在外地使用的貸款減少，新批按揭亦下跌，反映實質利率高企，以及銀行傾向減低風險。