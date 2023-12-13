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滙豐環研解構「有資金無升市」原因

研究報告 01:05 2023/12/13

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滙豐環球研究（下稱「滙豐環研」）報告重點：

1. 香港銀行存款增長與貸款增長的差距持續擴大，反映資金雖流入，但欠缺風險胃納。

2. 隨着市場轉弱及地緣政治因素，更多投資者將其投資主題重臨港交所 （00388） 上。

3. 在眾多香港金融相關股之中，滙豐環研偏好港交所及中銀香港 （02388）

本港存款及貸款增長差距持續擴大

滙豐環研報告指，香港銀行存款增長與貸款增長的差距持續擴大，2023年首10個月，總存款按年增2.3%（當中，人民幣增11.3%，美元增2.9%，港元增1.2%），而同期貸款卻呈現負增長（點擊圖片放大）

報告補充：

內地居民受到港元及美元利率較高所吸引，資金流進本港存款，但當中大部分風險胃納較低，而且屬定期存款，存蓄與往來帳戶的存款明顯下降（點擊圖片放大）

貸款增長疲弱，當中在外地使用的貸款減少，新批按揭亦下跌，反映實質利率高企，以及銀行傾向減低風險。

滙豐環研報告簡言之，現時香港雖有資金流入，但是資本市場活動未活躍起來。

點擊圖片放大
+2

不過，滙豐環研留意到......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

（點擊圖片放大）

點擊圖片放大
+2

（詳細分析更新中）

報告來源：滙豐環球研究2023年12月6日報告

延伸閱讀：中金解構聯儲局維持高息關鍵（新增圖表）

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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