滙豐環研解構「有資金無升市」原因（新增圖表）

滙豐環球研究（下稱「滙豐環研」）報告重點：

▲ 本港存款及貸款增長差距持續擴大

滙豐環研報告指，香港銀行存款增長與貸款增長的差距持續擴大，2023年首10個月，總存款按年增2.3%（當中，人民幣增11.3%，美元增2.9%，港元增1.2%），而同期貸款卻呈現負增長（點擊圖片放大）。

報告補充：

內地居民受到港元及美元利率較高所吸引，資金流進本港存款，但當中大部分風險胃納較低，而且屬定期存款，存蓄與往來帳戶的存款明顯下降（點擊圖片放大）； 貸款增長疲弱，當中在外地使用的貸款減少，新批按揭亦下跌，反映實質利率高企，以及銀行傾向減低風險。

滙豐環研報告簡言之，現時香港雖有資金流入，但是資本市場活動未活躍起來。

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不過，滙豐環研留意到......

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（文字及相片最先刊於2023年12月13日08：05，其後補加圖五及圖六說明。）

報告來源：滙豐環球研究2023年12月6日報告

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