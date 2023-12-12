旺旺已復甦 促銷價吸納

中國旺旺（00151）主要營運四大業務，包括米果產品、乳品及飲料、休閒食品、其他產品等，是內地最大米果生產商，旗艦飲料是「旺仔牛奶」，而盈利經過2022年至2023年度財年倒退，2023年至2024年

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