旺旺已復甦 促銷價吸納 財金專欄 2023/12/12 分享： 分享： 中國旺旺（00151）主要營運四大業務，包括米果產品、乳品及飲料、休閒食品、其他產品等，是內地最大米果生產商，旗艦飲料是「旺仔牛奶」，而盈利經過2022年至2023年度財年倒退，2023年至2024年 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 好友死守萬六 港股逆轉還會遠嗎？（第四版） 2023/12/11 好友死守萬六 港股逆轉還會遠嗎？（第四版） 中字股實力談 - 港股已超賣 下周望反彈 2023/12/09 港股已超賣 下周望反彈 中字股實力談 - 港股築底VS等最後一跌？（第四版） 2023/12/08 港股築底VS等最後一跌？（第四版） 中字股實力談 - 北控派福利 股息再增加 2023/12/07 北控派福利 股息再增加 中字股實力談 - 港股超賣 見底還是死貓彈？（第四版） 2023/12/06 港股超賣 見底還是死貓彈？（第四版） 每股盈利 市盈率 中共中央政治局 零食 回購 派息 中國旺旺（00151） 統一企業中國（00220） 康師傅控股（00322） 人民幣