【一文看美息】申萬宏源：減息最佳窗口期約在2024年年中（持續更新）

美國聯儲局12月議息結果,雖如市場預期般維持聯邦基金利率於5.25至5厘不變,但最新點陣圖顯示(點擊圖片放大),2024年底聯邦基金利率預期中值為4.6厘,低於9月時預期的5.1厘,即暗示2024年將會減息3次(每次減0.25厘),合共減息0.75厘;惟2025年底的利率為3.6厘(先前為3.9厘),2026年底則維持2.9厘。

另外,議息的決策官員之中,沒有人認為2024年底的利率將高於目前水平。本文會持續更新一眾專家對今次議息的看法。

中金:焦點轉到何時降息

對於美國聯儲局於12月的議息結果,中金認為,相比已經成為既定事實的加息結束,市場更關心的是何時降息。在這一點上,今次儲局姿態比該行預期的更「鴿」,不僅點陣圖暗示可能2024年有3次降息,而且相比兩周前鮑威爾認為討論降息依然不成熟(premature),此次表示降息討論「逐步進入視野」(begins to come into view)也有明顯變化。利率期貨隱含3月開始全年降息6次。

申萬宏源:數據仍不支持短期內開啟降息

申萬宏源發表題為《聯儲局12月FOMC會議點評 - 聯儲局已開始討論降息》的研究報告,重點如下:

聯儲局立場轉向,最新數據顯示市場再度「搶跑」聯儲局。此次鮑威爾表示加息周期已經基本結束(likely at or near its peak for this tightening cycle),聯儲局已經開始討論降息,但鮑威爾並未透露降息開始時點信息。

2024年四季度前,美通脹將迎來大幅回落,構成鮑威爾轉鴿主因,但最新數據仍不支持短期內開啟降息。

聯儲局在下調經濟預測的同時,失業率預測保持不變,意味聯儲局預計經濟的放緩不會影響失業率,延續2023年的情況。

展望聯儲局操作,預計在美國通脹下行、經濟景氣温和回落的情況下,聯儲局減息最佳窗口期在2024年年中左右,降息幅度......

景順趙耀庭:2024年Q2始減息 料2類股債跑出

景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭預期聯儲局應可能於2024年第二季度看到抗通脹取得足夠的進展,並由此開始減息。他預期:

小型股及周期股將跑贏;

投資級別信貸及高收益債券亦有望錄得強勁表現。

此外,我預期國際資產,尤其是新興市場,將開始跑贏美國資產。

安本Ray Sharma-Ong:2024年將減息3次

安本多元資產投資總監Ray Sharma-Ong發表了看法,目前通脹放緩、工資通脹下降以及通脹預期降低的趨勢,為美聯儲暫停加息提供了有利條件,美聯儲正逐步接近承認緊縮周期終結。

他認為......

中銀陳衞全:2024年啟動減息原因成部署投資關鍵

中銀香港私人銀行副總經理陳衞全認為:

「是次議息結果進一步確認了2024年貨幣政策的轉向,並有機會影響市場對於2024年美聯儲減息的機會率和時間點的評估,對風險資產的估值可能有利。」

陳衞全認為,是次會議較為重要是美聯儲更新了利率點陣圖,最新顯示2023年底聯邦基金利率中位數為5.4厘,較9月份時的點陣圖預測為低;而預計2024年底該利率中位數將下降至4.6厘,亦較9月份預測為低。這同時反映了預計到2024年底,美聯儲將可能減息75個點子,幅度大於上次點陣圖的預測。

陳衞全續指出,雖然目前金融市場高度預期美國經濟可能將軟着陸,但投資者需要考慮未來的經濟走向以配合投資方向。現時利率期貨市場價格反映,美聯儲最快可能於明年第一季度末開始減息,假如屬實,陳衞全表示......

