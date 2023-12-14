【議息跟進】中銀陳衞全：2024年幣策轉明確 啟動減息原因成部署投資關鍵（持續更新）

美國聯儲局12月議息結果，雖如市場預期般維持聯邦基金利率於5.25至5厘不變，但最新點陣圖顯示（點擊圖片放大），2024年底聯邦基金利率預期中值為4.6%，低於9月時預期的5.1厘，即暗示2024年將會減息3次（每次減0.25厘），合共減息0.75厘；惟2025年底的利率為3.6厘（先前為3.9%），2026年底則維持2.9厘。

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另外，議息的決策官員之中，沒有人認為2024年底的利率將高於目前水平。本文會持續更新一眾專家對今次議息的看法。

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安本

安本多元資產投資總監Ray Sharma-Ong發表了看法，目前通脹放緩、工資通脹下降以及通脹預期降低的趨勢，為美聯儲暫停加息提供了有利條件，美聯儲正逐步接近承認緊縮周期終結。

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他認為......

更多關於Ray Sharma-Ong的看法，詳見：【下一頁】

中銀

中銀香港私人銀行副總經理陳衞全認為：

「是次議息結果進一步確認了2024年貨幣政策的轉向，並有機會影響市場對於2024年美聯儲減息的機會率和時間點的評估，對風險資產的估值可能有利。」

陳衞全認為，是次會議較為重要是美聯儲更新了利率點陣圖，最新顯示2023年底聯邦基金利率中位數為5.4厘，較9月份時的點陣圖預測為低；而預計2024年底該利率中位數將下降至4.6厘，亦較9月份預測為低。這同時反映了預計到2024年底，美聯儲將可能減息75個點子，幅度大於上次點陣圖的預測。

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陳衞全續指出，雖然目前金融市場高度預期美國經濟可能將軟着陸，但投資者需要考慮未來的經濟走向以配合投資方向。現時利率期貨市場價格反映，美聯儲最快可能於明年第一季度末開始減息，假如屬實，陳衞全表示......

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編輯：蕭悅潾

▲ 美國聯儲局主席鮑威爾

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