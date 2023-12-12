樓壇搜寶 從塵堆找閃亮

筆者曾經聽過一個故事，並被深深啟發。在一個舊物拍賣會上，主持人正在拍賣一把殘舊的小提琴。他拿起這把毫不起眼的小提琴，撥了一下琴弦，發出難聽刺耳的聲音。拍賣開始，主持首先開出底價10元，但在場的人都沒有反應。他不斷降低價格，甚至說︰「1元，有沒有人想用1元帶走這把小提琴？」

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這時候，一位老人走到台前，從主持人手上接過小提琴。他拿出了手帕擦去琴上的灰塵，並為每根弦調音。然後，他鄭重地將這把殘舊的琴放在肩頭上，開始演奏。頓時，全場寂靜下來，欣賞這把琴奏出的美妙旋律。主持人抓住這個機會，重新開始拍賣，此時所有人的反應都非常熱烈，最終小提琴以高價成交。

外表華麗的小提琴自然很容易吸引買家的目光，因為它有肉眼可見的價值，所以對它有興趣的買家有很多，競爭大，價格自然也被拉高。但為甚麼有人願意以高價購買一把曾經一文不值的琴呢？因為這把琴已經被調音，能夠奏出美妙的樂章。

這個道理同樣適用於房地產投資上。就如那些位於一綫城市的物業，身處經濟核心區域，甚至是著名的旅遊區，即使很多人從未親身到訪過，但總會聽過這些地區的名字，這就是品牌效應。

關注物業回報和升值潛力

反之，一些位於二、三綫城市的物業，就像被塵封的小提琴一樣，外觀並不起眼，但其價值應體現在演奏出的音色，而非外表。在房地產投資上也是如此，投資者應關注物業的回報和升值潛力，而非僅專注於其是否位於繁華城市或外觀是否華麗。二、三綫城市的居民同樣需要租住地方，因而創造穩定的住宅需求。相較於一綫城市的物業，它們的租金相對穩定，因此在經濟不景氣時租金不容易大幅下跌。這對於追求穩定被動收入的投資者來說非常適合。

這就是筆者一直看好美國俄亥俄州物業市場，並對它情有獨鍾的原因︰

雖然它不是美國的一綫大城市，沒有華爾街的金碧輝煌，但它卻像一把塵封的小提琴，平凡卻擁有巨大的潛力。該地的物業平均空置率僅為0.8%，顯示了租務市場的巨大需求，帶動租金回報率高達9%。在過去3年，即使在全球經濟不景氣的情況下，該區的房價仍然上升33%。

市場預測到2024年，該地的遊客量將恢復到2019年的水平，遊客的增加將推動當地經濟發展，也會吸引更多投資者的關注。

美國著名房地產中介Redfin的首席經濟學家Daryl Fairweather早前對2024年的美國房地產市場做出預期，指隨着疫情引發的通脹接近尾聲，抵押貸款利率下降，相信樓市的交投將於2024年轉趨熱烈。如果想要捕捉接下來的升浪，現階段可算是趁低價入市的好機會。

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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