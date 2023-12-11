辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命 國際 22:53 2023/12/11 分享： 分享： 英國國會下議院周二（12日）將會表決政府修訂的盧旺達移送「難民」法案（下稱盧旺達法案），外間視這次表決等同首相辛偉誠（Rishi Sunak）的不信任投票，皆因保守黨右翼不滿法案唔湯唔水，無法阻止非法入境者繼續從法國以小艇偷渡英倫。 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解 2023/12/10 加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解 印股受捧 也有暗湧 2023/12/09 印股受捧 也有暗湧 三大利好因素 金價再現強勢 2023/12/08 三大利好因素 金價再現強勢 英辣招堵截移民 薪金門檻急升 2023/12/05 英辣招堵截移民 薪金門檻急升 基辛格時代不再 務實外交褪色 2023/12/01 基辛格時代不再 務實外交褪色 你可能感興趣 加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解 22:06 2023/12/10 加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解 印股受捧 也有暗湧 12:22 2023/12/09 印股受捧 也有暗湧 三大利好因素 金價再現強勢 12:20 2023/12/08 三大利好因素 金價再現強勢 最新專欄文章 國金札記 - 加州高鐵獲新錢 爛尾危機仍未解 今日 加州高鐵獲新錢 爛尾危機仍未解 加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解 2023/12/10 加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解 英生活水平落後 苦日子仍有幾年 2023/12/09 英生活水平落後 苦日子仍有幾年 印股受捧 也有暗湧 2023/12/09 印股受捧 也有暗湧 三大利好因素 金價再現強勢 2023/12/08 三大利好因素 金價再現強勢 政治 選舉 移民 辛偉誠 英國保守黨 盧旺達 下台 英國國會 BNO 英國