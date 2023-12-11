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辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命

國際 22:53 2023/12/11

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英國國會下議院周二（12日）將會表決政府修訂的盧旺達移送「難民」法案（下稱盧旺達法案），外間視這次表決等同首相辛偉誠（Rishi Sunak）的不信任投票，皆因保守黨右翼不滿法案唔湯唔水，無法阻止非法入境者繼續從法國以小艇偷渡英倫。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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