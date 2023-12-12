區選落幕 盤點3大政黨成敗關鍵

民建聯今次區選穩居「第一大黨」，有熟悉選舉的人士認為「民記」有3優勢：具品牌效應；元老、政治明星加持；選舉策略好。

今次區議會選舉，民建聯是最大贏家，在18區的44個直選選區贏足41個，只失3席（觀塘東

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