區選落幕 盤點3大政黨成敗關鍵 財金專欄 2023/12/12 分享： 分享： 民建聯今次區選穩居「第一大黨」，有熟悉選舉的人士認為「民記」有3優勢：具品牌效應；元老、政治明星加持；選舉策略好。 今次區議會選舉，民建聯是最大贏家，在18區的44個直選選區贏足41個，只失3席（觀塘東 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 票站死機影響區選投票率 勢必追究 2023/12/11 票站死機影響區選投票率 勢必追究 有政戲 - 跨界度蹺谷消費 服務質素要提升 2023/12/08 跨界度蹺谷消費 服務質素要提升 有政戲 - 區選三會界別「自由搏擊」 無祝福名單 2023/12/07 區選三會界別「自由搏擊」 無祝福名單 有政戲 - 港搶企業 「寧德時代」快公布落戶科學園 2023/12/06 港搶企業 「寧德時代」快公布落戶科學園 有政戲 - 中美博弈難獨善其身 陳啟宗：港要自保 2023/12/05 中美博弈難獨善其身 陳啟宗：港要自保 政治 選舉 民建聯 區議會 工聯會 葉劉淑儀 區議會選舉 譚耀宗 李慧琼 新民黨