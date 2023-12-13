【2024前瞻】建銀國際：美國減息 港股收益 恒指望20500點（持續更新）

建銀國際發布了2024年港股市場投資展望，報告預計港股在2024年大致呈W型走勢，前低後高恒生指數波動區間介於16500點至20500點，國企指數波動區間介於5500點至7000點，科技指數介於3600至4800點。

歷史上港股僅出現過兩次連跌3年，從未連跌4年，按月度下跌基本不超過 36 個月。建銀國際表示，若今年底恒指收盤低於19781.41點，港股將出現歷史上首次連續四年下跌，目前看這種可能性頗高。

該行預測，

2024年可以看到本輪熊市的末尾，有望進入休養生息階段，估值和盈利逐步修復，但未來需要更多利好政策及經濟基本面的支持才能打開上行空間。

美國減息 港股收益

投資市場普遍認為，現時已經處於加息周期尾聲，許多券商都作出對於減息的預測。建銀國際表示，港股對美國利息的負相關性較高，在歷史上是減息周期的受益者之一。在過去三次減息周期，港股行業可以觀察到以下的趨勢......更多內容，訂戶請登入。

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