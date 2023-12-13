【2024前瞻】建銀國際：美減息 港股受益 恒指望20500點

建銀國際發布了2024年港股市場投資展望，預計港股在2024年大致呈W形走勢，前低後高恒生指數波動區間介於16500點至20500點，國企指數波動區間介於5500點至7000點，科技指數介於3600點至4800點。

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歷史上港股僅出現過兩次連跌3年，從未連跌4年，按月度下跌基本不超過 36 個月。建銀國際表示，若今年底恒指收盤低於19781.41點，港股將出現歷史上首次連續四年下跌，目前看這種可能性頗高。

該行預測：

2024年可以看到本輪熊市的末尾，有望進入休養生息階段，估值和盈利逐步修復，但未來需要更多利好政策及經濟基本面的支持，才能打開上行空間。

與此同時，建銀國際維持先前第四季看法，進一步表示港股已陸續確認5個底部：估值底、政策底、經濟底、盈利底和流動性底。建銀國際預計，恒指及國企指數明年盈利增長在高單位數或者低雙位，科指20%至30%盈利增長，並推薦十大焦點股......

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