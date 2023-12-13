  • 22°C
香港時間 : 20231213日 (週三) 19:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2024前瞻】建銀國際：美減息 港股受益 恒指望20500點

財金猛人追蹤 19:15 2023/12/13

分享：

分享：

建銀國際發布了2024年港股市場投資展望，預計港股在2024年大致呈W形走勢，前低後高恒生指數波動區間介於16500點至20500點，國企指數波動區間介於5500點至7000點，科技指數介於3600點至4800點。

點擊圖片放大
+4
+3

歷史上港股僅出現過兩次連跌3年，從未連跌4年，按月度下跌基本不超過 36 個月。建銀國際表示，若今年底恒指收盤低於19781.41點，港股將出現歷史上首次連續四年下跌，目前看這種可能性頗高。

該行預測：

2024年可以看到本輪熊市的末尾，有望進入休養生息階段，估值和盈利逐步修復，但未來需要更多利好政策及經濟基本面的支持，才能打開上行空間。

與此同時，建銀國際維持先前第四季看法，進一步表示港股已陸續確認5個底部：估值底、政策底、經濟底、盈利底和流動性底。建銀國際預計，恒指及國企指數明年盈利增長在高單位數或者低雙位，科指20%至30%盈利增長，並推薦十大焦點股......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

 

...

撰文 : 林子惠 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

相關文章

普徠仕：3因素增通脹粘性 延高利率時間（新增圖表）
今日
普徠仕：3因素增通脹粘性 延高利率時間（新增圖表）

你可能感興趣

普徠仕：3因素增通脹粘性 延高利率時間（新增圖表）
今日 18:40
普徠仕：3因素增通脹粘性 延高利率時間（新增圖表）

最新專欄文章

滙豐環研解構「有資金無升市」原因（新增圖表）
今日
滙豐環研解構「有資金無升市」原因（新增圖表）
【內房前瞻】摩根士丹利：2024下半年回暖 國企內房享整合紅利
今日
【內房前瞻】摩根士丹利：2024下半年回暖 國企內房享整合紅利
中金：港股想扭轉頹勢 要等中經會出大招
2023/12/12
中金：港股想扭轉頹勢 要等中經會出大招
中經會將至 高盛料2024年續「保5」
2023/12/11
中經會將至 高盛料2024年續「保5」
比亞迪未來最大對手：華為
2023/12/09
比亞迪未來最大對手：華為
財政政策 港股 經濟 拜登 中美關係 特朗普 政治 恒生指數 減息 加息

下一篇文章

瑞銀資管：當感不安時 正是最佳投資時機