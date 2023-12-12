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【2024前瞻】仲量聯行：2因素助舖市復甦持續

地產 19:44 2023/12/12

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重點：

由於出境旅遊大幅超越訪港旅客數字，導致本地消費力流失，零售消費增長於2023年下半年放緩，但同期受旅客歡迎的零售類別如藥店、小食食肆、美粧及護膚產品等租賃市場最活躍。

自一家國際品牌於香港舉行時裝秀後，部分國際品牌對港亦重拾信心，有意在港擴充。

由於大部分核心街舖已租出，預期2024年核心街舖的租金升可望上升5%至10%，優質商場租金會上升0%至5%。

國際物業顧問機構仲量聯行在12月12日發表的地產市場回顧及2024年展望指，2023年香港商用物業租賃及投資市場的改善情況，均較市場預期緩慢。由於利息高企及全球經濟疲弱的因素將持續，仲量聯行預期2024年的復甦之路仍然滿途荊棘及挑戰。

點擊圖片放大

香港主要商用物業之一的零售租賃相關物業，仲量聯行表示：

由於出境旅遊大幅超越訪港旅客數字，導致本地消費力流失，零售消費增長於2023年下半年放緩。

回顧2023年，核心街舖及優質商場的租金分別上升14.8%及2.7%（點擊圖片放大）。然而，下半年的租金升幅放緩，主要原因是本地消費力流失及消費模式改變。至於核心街舖的租金，仍然較2014年第三季歷史高位低逾70%，核心街舖空置率創疫情爆發以來新低，年底已跌至11.6%。

受旅客歡迎零售類別下半年租賃最活躍

受旅客歡迎的零售類別如藥店、小食食肆、美粧及護膚產品等，在下半年租賃市場最活躍。同時，來自海外及內地的品牌仍然認為香港具吸引力，當中於香港開始首家分店的內地品牌，佔新品牌總數的比例，由2022年的5%，升至2023年的24%。

點擊圖片放大

仲量聯行香港商舖部主管唐偉樂表示......

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