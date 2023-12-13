盈利見底 瑞聲買得 財金專欄 2023/12/13 分享： 分享： 瑞聲科技（02018）從事生產和銷售聲學、電磁傳動、精密結構件、光學、傳感器、半導體產品，雖然盈利將會連續第六年下跌，但2024年有望恢復增長，除了成為iPhone 16麥克風供應商之一外，收購汽車揚 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股866億成交 恒指底背馳可以彈幾高？（第三版） 2023/12/12 港股866億成交 恒指底背馳可以彈幾高？（第三版） 中字股實力談 - 旺旺已復甦 促銷價吸納 2023/12/12 旺旺已復甦 促銷價吸納 中字股實力談 - 好友死守萬六 港股逆轉還會遠嗎？（第四版） 2023/12/11 好友死守萬六 港股逆轉還會遠嗎？（第四版） 中字股實力談 - 港股已超賣 下周望反彈 2023/12/09 港股已超賣 下周望反彈 中字股實力談 - 港股築底VS等最後一跌？（第四版） 2023/12/08 港股築底VS等最後一跌？（第四版） 每股盈利 市盈率 iPhone 中國發改委 瑞聲科技（02018） 新能源 人民幣 板塊