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盈利見底 瑞聲買得

財金專欄 2023/12/13

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瑞聲科技（02018）從事生產和銷售聲學、電磁傳動、精密結構件、光學、傳感器、半導體產品，雖然盈利將會連續第六年下跌，但2024年有望恢復增長，除了成為iPhone 16麥克風供應商之一外，收購汽車揚

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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