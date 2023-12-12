大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯

歐洲球壇一向盛產天價球員合約，豪門付億億聲轉會費把頂尖足球員羅致旗下，不是什麼新鮮事。然而，美國職業體育的合約金額其實不遑多讓，如美國職業棒球大聯盟（MLB）的日本球星大谷翔平，最近以7億美元天價合約加盟勁旅洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers），金額之大刷新全球體育史紀錄，折射體育運動的龐大經濟潛力。

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