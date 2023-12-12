大谷翔平天價轉會 拆解背後邏輯 國際 22:27 2023/12/12 分享： 分享： 歐洲球壇一向盛產天價球員合約，豪門付億億聲轉會費把頂尖足球員羅致旗下，不是什麼新鮮事。然而，美國職業體育的合約金額其實不遑多讓，如美國職業棒球大聯盟（MLB）的日本球星大谷翔平，最近以7億美元天價合約加盟勁旅洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers），金額之大刷新全球體育史紀錄，折射體育運動的龐大經濟潛力。 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命 今日 辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命 加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解 2023/12/10 加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解 印股受捧 也有暗湧 2023/12/09 印股受捧 也有暗湧 三大利好因素 金價再現強勢 2023/12/08 三大利好因素 金價再現強勢 基辛格幕後操縱 美國越戰敗北元兇 2023/12/08 基辛格幕後操縱 美國越戰敗北元兇 你可能感興趣 辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命 今日 17:30 辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命 加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解 22:06 2023/12/10 加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解 印股受捧 也有暗湧 12:22 2023/12/09 印股受捧 也有暗湧 最新專欄文章 辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命 今日 辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命 國金札記 - 辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命 今日 辛偉誠大限將至？ 盧旺達法案索命 國金札記 - 加州高鐵獲新錢 爛尾危機仍未解 2023/12/11 加州高鐵獲新錢 爛尾危機仍未解 加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解 2023/12/10 加州高鐵獲新錢 爛尾危機未解 英生活水平落後 苦日子仍有幾年 2023/12/09 英生活水平落後 苦日子仍有幾年 運動 運動員 經濟 棒球 運動 日本 美國