新區會埋班首務 度蹺谷地區消費 財金專欄 2023/12/13 分享： 分享： 新一屆區議會終於塵埃落定，政府很多涉及地區的政策可即時開工，例如在18區打造「區區有亮點」，吸引旅客及本地消費，甚至剛出台的「香港主要運輸基建發展藍圖」，都可吸納新區議會的意見。 多位官場和政圈中人都坦 ... 訂閱hket.com即送 GNC男士綜合維他命加強版 (價值$268)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 區選落幕 盤點3大政黨成敗關鍵 2023/12/12 區選落幕 盤點3大政黨成敗關鍵 有政戲 - 票站死機影響區選投票率 勢必追究 2023/12/11 票站死機影響區選投票率 勢必追究 有政戲 - 跨界度蹺谷消費 服務質素要提升 2023/12/08 跨界度蹺谷消費 服務質素要提升 有政戲 - 區選三會界別「自由搏擊」 無祝福名單 2023/12/07 區選三會界別「自由搏擊」 無祝福名單 有政戲 - 港搶企業 「寧德時代」快公布落戶科學園 2023/12/06 港搶企業 「寧德時代」快公布落戶科學園 香港 政治 選舉 李家超 運輸 基建 鐵路 區議會 麥美娟 民政及青年事務局