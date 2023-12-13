新區會埋班首務 度蹺谷地區消費

新一屆區議會終於塵埃落定，政府很多涉及地區的政策可即時開工，例如在18區打造「區區有亮點」，吸引旅客及本地消費，甚至剛出台的「香港主要運輸基建發展藍圖」，都可吸納新區議會的意見。

多位官場和政圈中人都坦

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