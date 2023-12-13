【2024前瞻】港股前瞻 平安證券：投資機會改善 看好三板塊

2023年港股持續下滑，主要受到美國聯儲局貨幣政策與內外部經濟預期變化的影響而反覆下行。展望2024年，平安證券認為國內外環境的基準假設均有望迎來改善，港股持續下跌後將迎來較好的投資機會。

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2023年港股主要市場指數普遍調整，恒生科技表現相對佔優。恒生指數下跌約18%，恒生科技指數跌約1成。結構上，大型股跌幅較小，低波和價值因數相對抗跌。恒生大型股指數下跌約16.1%跌幅小於小型股指數。

美股方面，自2022年3月開始，本輪美國聯儲局加息累計達11次，共計加息5.25厘，2023年7月儲局將聯邦目標利率上調至5.25%至5.5%區間。

展望2024年，儲局加息已漸入尾聲，後續降息節奏取決於經濟景氣和通脹水平。如果美國居民消費韌性延續或者製造業回流以及經濟韌性下就業維持相對高景氣，儲局維持目標利率不變的時間可能更長......更多內容請登入。

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