交銀國際：2024年光伏玻璃產能過剩過度悲觀 升信光評級至「買入」（持續更新）

美國加息周期在聯儲局12月議息會議發布點陣圖，以及主席鮑威爾發表言論後，已確認完結，現時焦點轉到在2024年哪一個月份開始減息，香港地產及收租股、公用股等的吸引力回升。至截稿前止，2024年首次減息在3月發生的機會逾6成（點擊圖片放大），惟往後進一步減息的機會則相當分歧。

專訪滙豐私銀范卓雲 談港股2024年+減息預測【下一頁】

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雖然加息周期完結，股息率逾5.5厘的收息股吸引力回升，但是讀者不宜忽視收息股增加每股派息的能力。

延伸閱讀：【一文看美息】申萬宏源：減息最佳窗口期約在2024年年中（持續更新）

延伸閱讀：中金解構聯儲局維持高息關鍵（新增圖表）

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12月21日：

【01：00】本報專欄「中字股實力談」評熱門收息股華潤置地 （01109） ，分析詳見：【下一頁】

12月20日：

【18：00】全球經濟以至利率走勢，影響收息股的吸引力。逾百年歷史的英國資產管理公司施羅德，對2024年全球經濟以至利率走勢展望，詳見：【下一頁】

【16：15】2023年及2024年預測股息率分別約5厘及6.9厘的信義光能 （00968） ，獲交銀國際發表最新研究報告指，其11月至今的光伏玻璃產業新增日熔量僅為2,000噸，低於預期，反映出產業擴產仍較為理性。交銀國際預計，在產能預警機制限制下，2024年產業產能或明顯低於市場預期，可能不會出現市場憂慮的嚴重產能過剩問題。

交銀國際續表示，2023年第四季光電模組減產導致玻璃價格由高位持續下跌，但預期組件價格大跌將刺激光電需求，2024年下半年玻璃價格或會反彈。另外，交銀國際認為......

【14：00】2024財年（年結日：2月底）及2025財年預測股息率分別約6厘及7厘的滔搏 （06110） ，獲美銀發表最新研究報告指，其截至11月底止第三財季的表現符合預期，零售銷售額增低雙位數，並重申其「買入」的投資評級，惟下調其2024至2025財年每股盈測6%，以反映來自品牌支持正常化後較低的毛利率，以及將其目標價由8.3元調低4.8%至7.9元。

美銀表示，滔搏的營業收入增長，優於最接近的同業寶勝國際 （03813） ，並領先Nike（美：NKE）和Adidas在大中華區第三季的收入平均增長。美銀續指出......

【10：45】海通國際就中國財險 （02328） 發表最新研究報告，維持其「優於大市」的投資評級不變，惟目標價由11.05元微降0.6%至10.98元。海通國際指出，財險車險業務質地較好，車險業務中低賠付率的家自車佔比較高、渠道費率可控，因此認為其盈利空間遠超中小險企，其競爭優勢在車險綜改下半場將愈發凸顯。

至於財險第三季業績稍遜預期，海通國際解釋，其一方面受車輛出行恢復影響，另一方面受「杜蘇芮」、「海葵」強颱風等災害事故影響，加上......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股之一兗礦能源 （01171） ，分析詳見：【下一頁】

12月19日：

【20：00】海通證券最新發表關於友邦保險 （01299） 的研究報告表示，持續看好友邦中國發展潛力，給予「優於大市」投資評級，並指其合理價值區間為92.27至94.41元。

海通證券看好友邦新業務價值（NBV）各地區增長強勁，看好全年NBV高增長，當中主要觀點如下......

【13：00】原本屬於熱門收息股的內險股，過去兩年多先後受到新冠疫情及內房危機夾擊，影響增加每股派息能力。交銀國際就內險行業最新發表的研究報告指，内地壽險保費增速放緩，今年1至11月5家上市壽險公司合計保費按年增約4.9%，而8月以來隨着預定利率下調，以及銀保通路報行合一的實施保費成長放緩，維持行業「同步」的投資評級。

交銀國際預計，2024年壽險新業務價值（NBV）在高基數上增速放緩，預估上市中資壽險公司2023年NBV按年增約18%，而2024年按年比較則持平，壽險行業負債端仍處於轉型過程中；隨着美國聯儲局結束加息，美債收益率下行可望改善A股及港股市場面臨的外部宏觀環境，另會計準則上更具可比性，預期保險業資產端投資收益率2024年有望改善。

財險方面，交銀國際預計表現會較分化，當中中國人保 （01339） 及中國平安 （02318） 旗下平安財險增速平穩，而太保財險......

延伸閱讀：減息如何影響港股？中金：減息初期通常反彈

【12：00】中資股之中，有大量收息股如內銀股、內險股及內房股等，而這些股份的增加派息潛力，與中國經濟及人民幣滙價有密切關係。大華銀行對中國經濟及人民幣的2024年展望，詳見：【下一頁】

【10：45】濠賭股在疫情前屬收息股，現正等待恢復派息能力。麥格理最新發表關於濠賭行業的研究報告指，根據第三方數據，預計澳門過去7日的日均賭收約5.4億元（澳門元‧下同），較12月首10天的日均收入高約4%。麥格理按照趨勢預計，本月餘下時間的日均賭收介乎5.58億至6.08億元，主要是受到聖誕節和除夕的帶動，又預期12月賭收將為168億至175億元，達到2019年的約74％至77%水平。

麥格理續指出，銀河娛樂 （00027） 第三期項目已在12月13日開幕，並設有一間擁有100間客房的全新酒店，而新酒店的套房將較第三期的另外兩間酒店大，酒店亦會更加高端。麥格理認為......

延伸閱讀：【2024前瞻】普徠仕：2原因撑日本4月終止負利率

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股之一中國海洋石油 （00883） ，分析詳見：【下一頁】

12月18日：

【18：30】2024財年（年結日：2月底）及2025財年預測股息率分別高達6厘及7厘的滔搏 （06110） ，在公布截至今年11月底止的第三財季營運數據後，獲11間券商給予最新投資評級及目標價（點擊圖片放大），全部維持評級不變，但當中有5間券商下調了滔搏目標價。

滔搏最新平均目標價8.04元

11間券商給予滔搏目標價的平均值約8.04元，較滔搏今日收市價6.11元高出約31.6%。

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【17：30】摩根士丹利就滔搏 （06110） 公布2024財年第三財季營運數據，發表研究報告指，滔搏截至11月止財季銷售增長為低十位數，符合預期；而高十位數零售渠道上升，意味其批發銷售錄得低十位數跌幅。

摩根士丹利續指出，滔搏或在2024財年上半年恢復淨開店，並於2025財年繼續擴張。摩根士丹利相信，滔搏銷售於2024財年滯後，2025財年銷售增長很大程度上與領先國產品牌相符，這意味當行業需求轉強，滔搏股票或會重估，並維持其「增持」的投資評級。

不過......

滔搏 （06110） 2024財年第三財季營運數據，詳見：【下一頁】

【16：15】2024財年（年結日：2月底）及2025財年預測股息率分別高達6厘及7厘的滔搏 （06110） ，獲中金發表最新研究報告維持其「跑贏行業」的投資評級，惟考慮行業競爭加劇，中金下調滔搏2024及2025財年每股盈利預測分別3%及5%，至0.37及0.42元，並因行業估值中間值有所回落，而將其目標價由8.41元下調13.3%至7.29元。

中金指，隨着消費者對滔搏銷售品牌認可度好轉，其截至今年11月底止的2024財年第三財季零售及批發業務總銷售金額，在去年的低基數下，分別增長10%至20%低段。疫情後客流逐步復甦，滔搏回歸零售主業......

【11：30】中金日前發表研究報告指，友邦保險 （01299） 基本面穩健，而且其業務經營地區較中資壽險公司更為多元，股東回報受中國股市波動影響較小，惟2023年以來，友邦受制於外資流出股價走勢與基本面大幅背離。不過，中金續指出......

【06：00】滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲對美國利率展望，詳見：【下一頁】

【01：00】美國加息周期雖完結，但業務涉足多個範疇、遍及全球多個國家和地區的滙豐控股 （00005） ，上周股價不跌反升，並升破7月底展開的下降軌阻力（點擊圖片放大），原因除了淨息差（NIM）受政策利率變化的影響有所滯後之外，市場亦預期，隨着投資市場氣氛改善，滙豐的非利息收入表現改善，緩和NIM潛在收窄壓力對整體收入的影響（點擊圖片放大）。

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更多關於滙豐的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

12月17日：

【15：00】瑞銀日前發表關於香港公用股的研究報告，重申行業的投資評級為「買入」，以及強調長江基建 （01038） 是行業首選之一，並同時將長建目標價由44元上調至48元，而長建旗下電能實業 （00006） 目標價亦由47元上調至51元。

瑞銀報告指，長建及電能約4成盈利來自英國，而瑞銀英國公用事業分析師認為，根據......

12月16日：

【01：00】本報專欄「收息鐵算」點評老牌收租股希慎興業 （00014） ，分析詳見：【下一頁】

12月15日：

【15：00】高盛最新發表關於香港地產股的研究報告表示，該行宏觀團隊料美國聯儲局將提前減息，減幅亦料大過原先預期，並預期2024年3月展開減息。高盛續指出，更快減息可刺激本港樓市交投增加，而在大眾市場具重大敞口的新鴻基地產 （00016） 及恒基地產 （00012） 料最受惠；並可減輕發展商利息開支壓力，而現時新世界 （00017） 槓桿在同業間最大。

不過，在高盛覆蓋的香港地產股之中，僅得長實集團 （01113） 獲給予「買入」評級，原因是其業務組合多元化......

【07：00】本報專欄名家林瑞芬點評等待復甦收息股國泰航空 （00293） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「收息鐵算」點評冷門收息股中信國際電訊 （01883） ，分析詳見：【下一頁】

12月14日：

【19：00】粵海投資 （00270） 與香港2024至2026年的供水協議，已提交給立法會審核。滙豐環球研究就此發表研究報告，下調粵投2023年每股盈利預測0.7%，但上調其2026年每股盈測0.6%，並將其目標價由6.3元下調7.9%至5.8元，惟維持其投資評級為「持有」。

滙豐環研預計，粵投2024至2026年收入將每年增2.4%，稍微好於預期，但這對市場不會產生太大影響，因為對於其至關重要每股派息，相信可能無法保持進取，原因是其子公司粵海置地 （00124） 受內地房地產影響回報率。

滙豐環研續指出，由於粵海投資有投資於房地產......

【17：30】花旗最新發表的研究報告，將中國人壽 （02628） 2023至2025年的每股盈利預測分別下調24%、7%、9%，主要是要透過降低投資收入預測來反映2023年下半年至今的資本市場變化，並同時相應將國壽目標價由17元下調至16元。

不過，花旗認為，國壽對銷售相對審慎，料其2024年新業務價值（NBV）增長前景較好，股息率......

延伸閱讀：傳統十大屋苑老矣 流通率創新低

【13：00】香港銀行股（下稱「港銀股」）為熱門收息股，而瑞銀最新發表關於港銀的報告將中銀香港 （02388） 的投資評級由「買入」降至「中性」，惟東亞銀行 （00023） 的投資評級則由「中性」升至「買入」，並重申恒生銀行 （00011） 的投資評級為「中性」。

瑞銀表示，自2022年3月以來，中國房地產市場的長期低迷，以及香港商業房地產風險上升，導致港銀股被向下重評逾40%。不過，瑞銀估算，當項目的實際價值較帳面價值大幅折讓25%或以上時，有2,790億元的香港商業房地產銀行貸款可能面臨違約風險，而銀行或會因針對香港商業不動產風險敞口增加撥備而承擔139億元的減值成本，考慮到項目的實際價值與項目支持貸款之間的差距僅為17億元，而港銀去年稅前利潤約1,830億元，相信風險基本可控。

不過，瑞銀補充......

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更多關於12月第三周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌相關券商看法，詳見：【領展】【華潤電力】【中國石油】【長江基建】【友邦保險】

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