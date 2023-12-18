瑞銀：英公用事業市場潛在回報好轉 長建續為行業首選（持續更新）

美國加息周期在聯儲局12月議息會議發布點陣圖，以及主席鮑威爾發表言論後，已確認完結，現時焦點轉到在2024年哪一個月份開始減息，香港地產及收租股、公用股等的吸引力回升。至截稿前止，2024年首次減息在3月發生的機會逾6成（點擊圖片放大），惟往後進一步減息的機會則相當分歧。

專訪滙豐私銀范卓雲 談港股2024年+減息預測【下一頁】

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雖然加息周期完結，股息率逾5.5厘的收息股吸引力回升，但是讀者不宜忽視收息股增加每股派息的能力。

延伸閱讀：【一文看美息】申萬宏源：減息最佳窗口期約在2024年年中（持續更新）

延伸閱讀：中金解構聯儲局維持高息關鍵（新增圖表）

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12月18日：

【01：00】美國加息周期雖完結，但業務涉足多個範疇、遍及全球多個國家和地區的滙豐控股 （00005） ，上周股價不跌反升，並升破7月底展開的下降軌阻力（點擊圖片放大），原因除了淨息差（NIM）受政策利率變化的影響有所滯後之外，市場亦預期，隨着投資市場氣氛改善，滙豐的非利息收入表現改善，緩和NIM潛在收窄壓力對整體收入的影響（點擊圖片放大）。

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更多關於滙豐的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

12月17日：

【15：00】瑞銀日前發表關於香港公用股的研究報告，重申行業的投資評級為「買入」，以及強調長江基建 （01038） 是行業首選之一，並同時將長建目標價由44元上調至48元，而長建旗下電能實業 （00006） 目標價亦由47元上調至51元。

瑞銀報告指，長建及電能約4成盈利來自英國，而瑞銀英國公用事業分析師認為，根據......

12月16日：

【01：00】本報專欄「收息鐵算」點評老牌收租股希慎興業 （00014） ，分析詳見：【下一頁】

12月15日：

【15：00】高盛最新發表關於香港地產股的研究報告表示，該行宏觀團隊料美國聯儲局將提前減息，減幅亦料大過原先預期，並預期2024年3月展開減息。高盛續指出，更快減息可刺激本港樓市交投增加，而在大眾市場具重大敞口的新鴻基地產 （00016） 及恒基地產 （00012） 料最受惠；並可減輕發展商利息開支壓力，而現時新世界 （00017） 槓桿在同業間最大。

不過，在高盛覆蓋的香港地產股之中，僅得長實集團 （01113） 獲給予「買入」評級，原因是其業務組合多元化......

【07：00】本報專欄名家林瑞芬點評等待復甦收息股國泰航空 （00293） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「收息鐵算」點評冷門收息股中信國際電訊 （01883） ，分析詳見：【下一頁】

12月14日：

【19：00】粵海投資 （00270） 與香港2024至2026年的供水協議，已提交給立法會審核。滙豐環球研究就此發表研究報告，下調粵投2023年每股盈利預測0.7%，但上調其2026年每股盈測0.6%，並將其目標價由6.3元下調7.9%至5.8元，惟維持其投資評級為「持有」。

滙豐環研預計，粵投2024至2026年收入將每年增2.4%，稍微好於預期，但這對市場不會產生太大影響，因為對於其至關重要每股派息，相信可能無法保持進取，原因是其子公司粵海置地 （00124） 受內地房地產影響回報率。

滙豐環研續指出，由於粵海投資有投資於房地產......

【17：30】花旗最新發表的研究報告，將中國人壽 （02628） 2023至2025年的每股盈利預測分別下調24%、7%、9%，主要是要透過降低投資收入預測來反映2023年下半年至今的資本市場變化，並同時相應將國壽目標價由17元下調至16元。

不過，花旗認為，國壽對銷售相對審慎，料其2024年新業務價值（NBV）增長前景較好，股息率......

延伸閱讀：傳統十大屋苑老矣 流通率創新低

【13：00】香港銀行股（下稱「港銀股」）為熱門收息股，而瑞銀最新發表關於港銀的報告將中銀香港 （02388） 的投資評級由「買入」降至「中性」，惟東亞銀行 （00023） 的投資評級則由「中性」升至「買入」，並重申恒生銀行 （00011） 的投資評級為「中性」。

瑞銀表示，自2022年3月以來，中國房地產市場的長期低迷，以及香港商業房地產風險上升，導致港銀股被向下重評逾40%。不過，瑞銀估算，當項目的實際價值較帳面價值大幅折讓25%或以上時，有2,790億元的香港商業房地產銀行貸款可能面臨違約風險，而銀行或會因針對香港商業不動產風險敞口增加撥備而承擔139億元的減值成本，考慮到項目的實際價值與項目支持貸款之間的差距僅為17億元，而港銀去年稅前利潤約1,830億元，相信風險基本可控。

不過，瑞銀補充......

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